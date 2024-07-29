Названы самые полезные лакомства для кошек

Кошки их очень любят и могут есть постоянно вместо обычного корма. Подушечки могут быть разными: для выведения шерсти, для чистки зубов, с витаминами для блестящей шерсти и прочие. Но продавцы предлагают и не очень полезные варианты, в составе которых почти нет мяса и много вкусовых добавок. В связи с этим нужно внимательно изучать этикетки товаров.