Названы самые полезные лакомства для кошек

Как отмечает «Общественная служба новостей», сейчас продаются разные лакомства для кошек, в том числе с витаминами и минералами. Эксперты представили список таких продуктов.
Подушечки
Кошки их очень любят и могут есть постоянно вместо обычного корма. Подушечки могут быть разными: для выведения шерсти, для чистки зубов, с витаминами для блестящей шерсти и прочие. Но продавцы предлагают и не очень полезные варианты, в составе которых почти нет мяса и много вкусовых добавок. В связи с этим нужно внимательно изучать этикетки товаров.
Ломтики, мясные кусочки
Это может быть соломка из рыбы, нарезка из курицы, ягненка или говядины. В таком продукте много мяса и обычно нет ничего вредного.
Кошачья мята
Это любимый кошачий деликатес. Из мяты делают специальные шарики для игры, добавляют в подушечки, а также ее выпускают в концентрированном виде. Эта добавка улучшает аппетит и снижает желудочные спазмы.
Витаминно-минеральные пищевые добавки
Они представляют собой таблетки, которые нужно размалывать в порошок и смешивать с кошачьим кормом. Также их делают в форме лакомств с морскими водорослями, содержащими йод и омега-3, с биотином или таурином.
Мясные колбаски
Этот деликатес очень полезен для зубов кошек. Делают такой продукт из утки, ягненка, телятины, печени и так далее. В лакомство также могут добавить говяжьи легкие, бараньи кишки. В состав колбасок входят только натуральные ингредиенты.
Паста и крем
Это кошачьи лакомства в полужидком виде. Часто они представляют собой стики, которые удобно давать питомцам. Некоторые пасты и кремы предназначены для выведения шерсти.
Мультивитаминные лакомства
Они представлены в самых разных вариантах. Например, можно найти мультивитаминные лакомства для кормящих кошек, стерилизованных животных, для кастрированных котов. Подобные угощения предназначены для восполнения запасов витаминов и минералов.
Омега для кошек
Это жирные кислоты Омега-3, которые готовят из морских водорослей. Продукт очень полезен для кошек, он делает шерсть блестящей и лоснящейся.
Эксперты подчеркивают, что кошачьи угощения — это не основной корм и не нужно давать их питомцу слишком часто. В противном случае животное быстро наберет вес, что скажется на его здоровье. Можно угощать кошку такими деликатесами после основной еды.
Заметим, в некоторых квартирах коты живут вместе с собаками. В случаях, когда закончился корм одного из питомцев, может возникнуть соблазн дать ему еду другого. Ранее эксперты объясняли, можно ли так делать.
Айгуль Сабитова