Названы самые перспективные профессии 2025 года

Самой перспективной респонденты считают профессию айтишника. Ее выбрали 56% опрошенных. На втором месте оказалась профессия инженера. За нее проголосовали 48% респондентов. Это говорит о том, что в стране сохраняется спрос на квалифицированный труд. Также в топ профессий вошли врачи (28%), рабочие (27%) и строители (21%).