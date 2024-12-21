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Названы самые перспективные профессии 2025 года

Большинство россиян самой перспективной профессией следующего года назвало IT. Об этом сообщили аналитики, которые опросили более 3,5 тысячи человек.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

Опрос провели сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор». Респондентов попросили указать, какие, по их мнению, профессии будут самыми перспективными в 2025 году. О результатах опроса рассказало издание RT.

Самой перспективной респонденты считают профессию айтишника. Ее выбрали 56% опрошенных. На втором месте оказалась профессия инженера. За нее проголосовали 48% респондентов. Это говорит о том, что в стране сохраняется спрос на квалифицированный труд. Также в топ профессий вошли врачи (28%), рабочие (27%) и строители (21%).

Еще 20% считают, что наиболее востребованными в следующем году будут специалисты по нанотехнологиям.

Далее следуют медсестры/медбратья (16%), аналитики (14%), HR-специалисты (9%) и юристы (9%). 8% опрошенных самой перспективной назвали профессию менеджера, 7% — маркетолога, 6% — дизайнера.

Главной причиной выбора той или иной профессии респонденты назвали кадровый дефицит (46%). Далее следует перспектива развития в России и за рубежом (37%). Также выбор профессии связан с высокими зарплатами (34%) и большой конкуренцией работодателей за кадры (32%).

Недавно аналитики hh.ru назвали самые нужные профессии этого года. Самыми востребованными оказались менеджеры по продажам. Аналитики зафиксировали 868 тысячи таких вакансий.