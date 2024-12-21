Названы самые перспективные профессии 2025 года

Опрос провели сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор». Респондентов попросили указать, какие, по их мнению, профессии будут самыми перспективными в 2025 году. О результатах опроса рассказало издание RT.
Самой перспективной респонденты считают профессию айтишника. Ее выбрали 56% опрошенных. На втором месте оказалась профессия инженера. За нее проголосовали 48% респондентов. Это говорит о том, что в стране сохраняется спрос на квалифицированный труд. Также в топ профессий вошли врачи (28%), рабочие (27%) и строители (21%).
Еще 20% считают, что наиболее востребованными в следующем году будут специалисты по нанотехнологиям.
Далее следуют медсестры/медбратья (16%), аналитики (14%), HR-специалисты (9%) и юристы (9%). 8% опрошенных самой перспективной назвали профессию менеджера, 7% — маркетолога, 6% — дизайнера.
Главной причиной выбора той или иной профессии респонденты назвали кадровый дефицит (46%). Далее следует перспектива развития в России и за рубежом (37%). Также выбор профессии связан с высокими зарплатами (34%) и большой конкуренцией работодателей за кадры (32%).
Недавно аналитики hh.ru назвали самые нужные профессии этого года. Самыми востребованными оказались менеджеры по продажам. Аналитики зафиксировали 868 тысячи таких вакансий.