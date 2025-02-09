Названы самые опасные технологии хранения фруктов и овощей

«Модифицированная газовая атмосфера — это развивающаяся технология, которая защищает и продлевает срок хранения продуктов питания без использования стабилизаторов и консервантов. Ее суть — многократное или однократное впрыскивание модифицированной газовой среды в упаковку до тех пор, пока не будет удален кислород из упаковки. По возможности все-таки выбирайте отечественные фрукты и ягоды. Если вы купили импортные, то тщательно мойте их и снимайте кожуру. Не забывайте, мыть руки после снятия кожуры, чтобы остатки химических веществ с пальцев не попали к вам в рот», — резюмировала она.