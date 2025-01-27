Названы самые опасные народные методы лечения детей

Одним из опасных народных методов лечения Даутова назвала растирание спиртом и уксусной кислотой. Дело в том, что у ребенка кожные покровы намного тоньше, чем у взрослых. Таким образом, растирание приводит к всасыванию токсичных веществ, ожогам и раздражению кожи, а также к вдыханию паров спирта и уксусной кислоты в организм ребенка, что нередко приводит к отравлениям.