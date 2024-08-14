Названы опасные болезни, протекающие без симптомов

Неинфекционные заболевания, в отличие от инфекционных, могут долго развиваться незаметно и проявиться уже в манифестной форме (это значит, что болезнь клинически выражена) или сразу в стадии осложнений. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова.
Она отметила, что ряд симптомов может быть, но они не специфические и люди обычно не обращают на них внимания. В пример Ольга Чиркова привела камни в желчном пузыре или в почках. Они могут долго «зреть», а потом проявиться желчной или почечной коликой. При этом в начале желчнокаменной болезни человек может страдать от тошноты, изжоги, тяжести в правом боку, горечи во рту.
Самые опасные «незаметные» заболевания — это артериальная гипертония и сахарный диабет, подчеркнула врач. Гипертонию кардиологи считают «тихим убийцей». Это связано с тем, что много лет ее единственным признаком может быть повышенный уровень кровяного давления. Не исключено, что человек, который его не измеряет или измеряет, но нерегулярно, узнает о болезни в отделении острого инфаркта миокарда или сосудистых катастроф.
Ежегодно от осложнений гипертонии умирает около 10 миллионов человек в мире. Самые опасные из них — инфаркт миокарда и мозговой инсульт.
Она сообщила, что повышенный уровень давления отрицательно влияет на сетчатку глаза и почки. С учетом того, что у каждого второго человека в возрасте старше 60 лет повышенное давление, масштаб проблемы становится очевиден. При этом половина из этих людей не знает о своем заболевании. Из тех же, кто знает, половина не принимает лекарства на постоянной основе и только 10% добиваются контрольных цифр давления.
Также долго может себя не проявлять сахарный диабет. К его первым признакам относятся усталость, склонность к мелким, плохо заживающим ранкам, жажда и обильное мочеиспускание.
Отметим, диабет можно распознать по голосу. Так, у мужчин с началом заболевания изменяется его громкость. У женщин же становится другой высота голоса.
Айгуль Сабитова