Названы опасные болезни, протекающие без симптомов

Она отметила, что ряд симптомов может быть, но они не специфические и люди обычно не обращают на них внимания. В пример Ольга Чиркова привела камни в желчном пузыре или в почках. Они могут долго «зреть», а потом проявиться желчной или почечной коликой. При этом в начале желчнокаменной болезни человек может страдать от тошноты, изжоги, тяжести в правом боку, горечи во рту.