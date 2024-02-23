Названы самые необычные вакансии февраля

Застройщик из Воронежа находится в поиске тестировщика комфорта квартир. Зарплата — от 350 тыс. до 450 тыс. рублей на руки. Сотруднику предстоит жить в готовых квартирах компании и проводить оценку качества и комфорта. В частности, необходимо оценивать вид из окна, проверять, хорошо ли налажена система водоснабжения и тестировать шумоизоляцию. Чтобы стать частью команды, соискателю необходимо занимать активную жизненную позицию, уметь активно танцевать и громко петь, обладать навыками коммуникации, чтобы налаживать добрососедские отношения и быть готовым к частым переездам по России.