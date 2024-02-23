Названы самые необычные вакансии февраля

Так, в Москве ищут создателя поздравительных открыток и мемов. Среди основных обязанностей — придумывать поздравительные открытки на государственные праздники и юмористические мемы для социальных сетей, заниматься поиском подходящих картинок для дизайнера. От кандидата потребуется наличие подобного опыта работы, способность заинтересовать любую целевую аудиторию. Работа удаленная.
Также в столице требуется упаковщик пледов для пассажиров самолетов. Работа вахтовым методом, зарплата от 348 тыс. до 424 тыс. рублей. Среди обязанностей — упаковка продукции на линии, наклейка стикеров и проверка на брак. Сотрудникам предоставляется бесплатное питание и проживание.
В дом Дракона требуется помощник волшебника железного трона. Обязанности включают в себя консультирование людей по мероприятиям дома Таргариен, поиск новых клиентов, помощь людям в выборе мероприятий. Зарплата — от 100 тыс. рублей после вычета налогов. От кандидата требуется умения находить общий язык с Матерью драконов, соблюдение субординации, опыт работы с андалами, райнарами и первыми людьми, а также стрессоустойчивость и идеальное знание русского языка для эффективного взаимодействия с жителями Вестероса.
Автосервис из Москвы открыл вакансию «дегустатора/сомелье машинного масла» с зарплатой от 500 тыс. рублей на руки. Компания ждет кандидата, который с легкостью отличает по вкусу минеральное масло от синтетического, определяет степень вязкости и температуру вспышки. Среди условий — масла на любой вкус и цвет, оплачиваемые отпуска и больничные, регулярные мастер-классы от лидеров отрасли и ранний выход на пенсию.
Застройщик из Воронежа находится в поиске тестировщика комфорта квартир. Зарплата — от 350 тыс. до 450 тыс. рублей на руки. Сотруднику предстоит жить в готовых квартирах компании и проводить оценку качества и комфорта. В частности, необходимо оценивать вид из окна, проверять, хорошо ли налажена система водоснабжения и тестировать шумоизоляцию. Чтобы стать частью команды, соискателю необходимо занимать активную жизненную позицию, уметь активно танцевать и громко петь, обладать навыками коммуникации, чтобы налаживать добрососедские отношения и быть готовым к частым переездам по России.
В Санкт-Петербурге ищут администратора клуба добрых соседей. Компании нужны креативные люди, которые будут коммуницировать с посетителями клуба (искреннее отношение к каждому посетителю, умение создать уютную атмосферу и поддержать каждого в общении) и развивать местные сообщества (работа с культурными инициативами жителей). Зарплата — 70 тыс. рублей на руки.
15 февраля стало известно, что большинство российских компаний (82%) обращают внимание на графу «О себе» в резюме кандидата. 12% респондентов смотрят на хобби и информацию кандидата, но очень редко. 4% опрошенных не считают, что это важная информация. 2% участников исследования обращают внимание только на сопроводительное письмо соискателя.