Названы самые «мелочные» регионы России

Во время «Монетной недели» в банки принесли 135 000 000 рублей мелочью. Об итогах акции рассказал Центральный банк России на своём сайте.
В этом году обменять монеты на банкноты можно было с 20 мая по 2 июня. Правда, некоторые предпочитали зачислить деньги на свой счёт. Как выяснилось, больше всего мелочи скопили жители Центральной России, Сибири и Урала. Всего во время акции собрали более 31 000 000 монет.
Мелочь приносили в пакетах, контейнерах из пластика и бутылях. Чаще всего граждане сдавали монеты номиналом 1 рубль, а также 5 и 10 рублей. Хотя были и те, кто приносил исключительно копейки. Рекорд этого года поставил человек, принёсший в банк 50 000 монет. Их вес составил 175 килограмм.