Названы самые «мелочные» регионы России

Мелочь приносили в пакетах, контейнерах из пластика и бутылях. Чаще всего граждане сдавали монеты номиналом 1 рубль, а также 5 и 10 рублей. Хотя были и те, кто приносил исключительно копейки. Рекорд этого года поставил человек, принёсший в банк 50 000 монет. Их вес составил 175 килограмм.