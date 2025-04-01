Названы самые масштабные розыгрыши на 1 апреля в мировой истории

Так, в 1956 году австралиец Барри Ларкин сумел обмануть публику Олимпийских игр, переодевшись в форму факелоносца. Он вручил мэру Сиднея «факел», которым оказалась ножка от стула с горящей в консервной банке тканью.
В 1957 году телеканал «Би-би-си» в репортаже о Швейцарии рассказал о «рекордном урожае спагетти», заставив зрителей поверить в существование макаронных деревьев.
В 1980 году британцам сообщили, что знаменитый Биг-Бен заменят на электронный аналог, чтобы «идти в ногу со временем».
Спортивные розыгрыши также вошли в историю. В 1988 году газета «Известия» сообщила о скором переходе Диего Марадоны в московский «Спартак» за шесть миллионов долларов. Шутка вызвала резонанс даже за границей, где не ожидали подобного юмора из СССР.
В 2008 году «Би-би-си» снова удивила публику, показав «документальный» сюжет о пингвинах, якобы способных летать в теплые края.
Некоторые шутки касались политики и истории. В 2016 году «Газета.ру» сообщила, что группа юристов ищет способы оспорить продажу Аляски Россией, чем вызвала бурное обсуждение в обществе.
А еще раньше, в 1915 году, французский летчик в разгар Первой мировой войны сбросил на немецкие позиции фальшивую бомбу, которая оказалась футбольным мячом с надписью «С 1 апреля!».
Временные реформы тоже становились объектом розыгрышей. В 1975 году австралийское телевидение заявило о введении новой системы измерения времени, где минута состояла из 100 секунд, а час — из 100 минут. Власти даже «подтвердили» информацию, а на улицах Аделаиды показали часы с десятичным циферблатом, чем вызвали шок у зрителей.