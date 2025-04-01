Названы самые масштабные розыгрыши на 1 апреля в мировой истории

Временные реформы тоже становились объектом розыгрышей. В 1975 году австралийское телевидение заявило о введении новой системы измерения времени, где минута состояла из 100 секунд, а час — из 100 минут. Власти даже «подтвердили» информацию, а на улицах Аделаиды показали часы с десятичным циферблатом, чем вызвали шок у зрителей.