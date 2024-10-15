Названы самые кусающиеся породы кошек: нападут даже, если вокруг безопасно

Домашние кошки — это не только милые пушистики, но и прирождённые охотники с острыми когтями и зубами. Некоторые породы кошек отличаются особенно агрессивным поведением и могут нападать даже тогда, когда вокруг абсолютно безопасно. Эти «кусающиеся» питомцы могут быть вызваны как особенностями породы, так и темпераментом, который требует особого подхода в воспитании и содержании. Давайте разберёмся, какие породы кошек считаются самыми кусающимися и почему.