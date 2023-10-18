Названы самые известные несладкие конфеты

Драже Jelly Belly

Эти конфеты пришли к нам из удивительного мира поттерианы, но любой, кто даже слабо знаком со Вселенной Гарри Поттера знает, что они из себя представляют. Редким счастливчикам удается вытащить не просто сладкие, а хотя бы съедобные конфеты. Зато можно в полной мере насладиться ушной серой и тухлыми яйцами.

Лакрица и салмиакки (соленая лакрица)

Эти желейные «сласти» делают из корня солодки, который издавна используют как лекарство. На вкус лакричные конфеты похожи на микстуры от кашля, а салмиакки имеют более выраженный и резкий вкус нашатыря. Конфеты популярны не только среди любителей экзотики, в особенности в Финляндии, где эти сладости являются национальным достоянием и используются при приготовлении многих блюд.

Uncle Oinker’s Bacon Mints

Популярные в Америке леденцы знамениты своим уникальным вкусом. Производителям удалось добиться сочетания бекона и мяты. Удивительно, но конфеты пользуются спросом десятилетиями.

Больше о других конфетах читайте в материале.