Названы самые частые причины увольнений россиян: что беспокоит работников больше, чем низкая зарплата

Нездоровая атмосфера в коллективе стала для россиян более значимой проблемой, чем низкая зарплата и переработки. Об этом свидетельствует исследование платформы с отзывами о работодателях Dream Job, передает РИА Новости.
Тяжелые или небезопасные условия труда стали самой частой причиной для увольнения (59,3%). Следом идут нездоровая атмосфера в коллективе (46,2%) и низкая зарплата (41,1%). Чуть меньше работников (30%) отметили сложный график, переработки и проблемы с руководством. Кроме того, многие указывали на отсутствие карьерного роста (23,1%).
Меньше всего российских работников беспокоят долгая дорога до места работы (2,5%), избыточная отчетность (2%), а также стресс и выгорание (1,2%).
«Чтобы понять, почему именно сотрудники уходят, важно изучать обратную связь — особенно ту, которую люди оставляют уже после того, как покинут место работы», — отметили эксперты Dream Job, которые в рамках исследования проанализировали свыше 239 тысяч комментариев бывших сотрудников российских компаний.
Ранее россияне рассказали, почему не просят работодателей поднять зарплату. 12% опрошенных признались, что просто стесняются просить об этом.