Названы самые частые причины увольнений россиян: что беспокоит работников больше, чем низкая зарплата

Тяжелые или небезопасные условия труда стали самой частой причиной для увольнения (59,3%). Следом идут нездоровая атмосфера в коллективе (46,2%) и низкая зарплата (41,1%). Чуть меньше работников (30%) отметили сложный график, переработки и проблемы с руководством. Кроме того, многие указывали на отсутствие карьерного роста (23,1%).