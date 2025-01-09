Названы самые частые причины увольнений

В разговоре с «Вечерней Москвой» он сообщил, что зачастую работники уходят из-за неудовлетворенности финансовыми условиями. Например, руководитель не готов менять функционал или объем работ сотрудника и, соответственно, не готов пересматривать его финансовую мотивацию. Некоторые же работники хотят повысить заработок, но не готовы менять свой функционал или уровень вовлеченности в процессы. Также случается, что сотрудник просто стесняется поднимать вопрос о доходе, а работодатель не отслеживает и не корректирует заработки подчиненных в соответствии с уровнем рынка.
Еще одна причина, по которой люди увольняются, — отсутствие возможностей для карьерного роста.
«Не всегда в компании существует политика плановой ротации персонала, механизмов подготовки и продвижения кадрового резерва. Кроме того, сотрудник может не информировать работодателя о своем желании и возможностях в части изменения должности и функционала», — отметил HR-эксперт.
Он подчеркнул, что на увольнение могут повлиять структурные и организационные изменения в компании. Сотрудник может плохо адаптироваться к изменениям. В итоге он увольняется, чтобы не тратить нервы и время на адаптацию.
Обычно перед увольнением отрабатывают две недели. Что будет, если этого не сделать, объяснили эксперты.