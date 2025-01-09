Названы самые частые причины увольнений

В разговоре с «Вечерней Москвой» он сообщил, что зачастую работники уходят из-за неудовлетворенности финансовыми условиями. Например, руководитель не готов менять функционал или объем работ сотрудника и, соответственно, не готов пересматривать его финансовую мотивацию. Некоторые же работники хотят повысить заработок, но не готовы менять свой функционал или уровень вовлеченности в процессы. Также случается, что сотрудник просто стесняется поднимать вопрос о доходе, а работодатель не отслеживает и не корректирует заработки подчиненных в соответствии с уровнем рынка.