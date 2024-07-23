Названы самые частые поводы для ностальгии россиян по 2000-м годам

Волна ностальгии по «сытым нулевым» достигла пика. И если призывы «вернуть мне мой 2007-й» звучат скорее с иронией, то возвращение пятирублевых банкнот в кошельки, а капри и страз — на подиумы намекают на ренессанс эпохи уже серьезнее. Активнее всего ностальгируют соцсети: обсуждения феноменов 2000-х, от поп-исполнителей до нанотехнологий, давно вышли за пределы тематических сообществ и «заразили» новостные ленты, подборки и рекомендации. О каких предметах и явлениях нулевых россияне тоскуют чаще всего, выяснили аналитики Pro-Vision Communications.
В рамках исследования проанализировали упоминания 30 потенциальных триггеров ностальгии в 35 тысячах сообщений во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Дзене, Telegram и YouTube. Анализ проводили с помощью системы мониторинга СМИ и соцсетей «Медиалогия». Период исследования — с 1 января по 30 июня 2024 года.
Ностальгия по 2000-м: что чаще всего вспоминают россияне?
Все упоминания примет того десятилетия можно разделить на 10 категорий:
- музыка («Мумий Тролль», Децл, «Нашествие», «Фабрика звезд») — 35,4%;
- субкультуры (эмо, готы, панки, «альтернативщики») — 24,5%;
- «молодой интернет» (форумы, ЖЖ, ICQ, первые годы соцсети «ВКонтакте») — 17,5%;
- кино (зарубежные блокбастеры и новое русское кино) — 13,8%;
- телевидение (сериалы, реалити-шоу, музыкальные каналы) — 3,1%;
- телефоны (кнопочные мобильники и «раскладушки») — 1,9%;
- мода и стиль (джинсы с низкой посадкой, плюшевые костюмы, total pink, гетры, стразы) — 1,4%;
- экономика («доллар по 30») — 1,2%;
- устройства для прослушивания музыки (MP3-плееры) — 0,6%;
- нанотехнологии — 0,5%.
Вектор сетевой ностальгии направлен в сторону культуры, общественной жизни и технологий, делают вывод аналитики. Экономические аспекты «нулевых» вызывают чувство приятной грусти гораздо реже, хотя и во многом именно они (вспомним «доллар по 30») определили тот самый «сытый» контекст эпохи. Вероятно, это связано со спецификой пользовательских сообщений в соцсетях: большинство из них — это комментарии к роликам, фото и постам на тему 2000-х, где эпоха раскрывается через культуру, знаковые личности, технологические приметы времени.
Музыка
Больше всего сообщений связаны с музыкой. Ностальгия охватывает не только жанровое и форматное разнообразие, но и затрагивая отдельные музыкальные феномены. В их числе «Наше Радио», фестиваль «Нашествие», Земфира (признана в РФ иностранным агентом в 2023 году), группы «Мумий Тролль» и «Тату», победа Димы Билана на «Евровидении», шоу «Фабрика звезд» и «Народный артист».
Молодежные субкультуры
На втором месте оказались субкультуры — им посвящены 24,5% сообщений. При этом чаще всего упоминаются готы, эмо, панки и «альтернативщики». А замыкают тройку платформы и сервисы, популярные на заре массового освоения Рунета. Речь о «Живом журнале», форумах, имиджбордах, а также социальной сети «ВКонтакте», основанной в 2006 году. А вот по сленгу «молодого интернета» россияне не скучают — он не попал даже в топ-20.
Кино и ТВ
В число культурных примет «нулевых», вызывающих народную ностальгию, вошли также кинематограф и телевидение. В первом случае с теплотой вспоминают зарубежные блокбастеры (франшизы «Властелин колец», «Матрица», «Гарри Поттер»), а также новое российское кино — как отдельные картины («Брат-2», «Бумер», «Ночной дозор», «9 рота», «Елки»), так и режиссеров (Алексей Балабанов, Андрей Звягинцев, Юрий Быков). Во втором говорят о расцвете российского ТВ: появлении новых телевизионных форматов (главный из которых — реалити-шоу), развитии музыкальных каналов и общей «свободе» в производстве контента.
Другие поводы для ностальгии
Характерными приметами эпохи в соцсетях считают также технику и одежду: кнопочные мобильники, «раскладушки» и MP3-плееры, а также джинсы с низкой посадкой, плюшевые спортивные костюмы и стразы. Замыкают топ-10 нанотехнологии — явление для эпохи пусть и характерное, но все же не конца понятное и принятое массовым пользователем.