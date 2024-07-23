Названы самые частые поводы для ностальгии россиян по 2000-м годам

Волна ностальгии по «сытым нулевым» достигла пика. И если призывы «вернуть мне мой 2007-й» звучат скорее с иронией, то возвращение пятирублевых банкнот в кошельки, а капри и страз — на подиумы намекают на ренессанс эпохи уже серьезнее. Активнее всего ностальгируют соцсети: обсуждения феноменов 2000-х, от поп-исполнителей до нанотехнологий, давно вышли за пределы тематических сообществ и «заразили» новостные ленты, подборки и рекомендации. О каких предметах и явлениях нулевых россияне тоскуют чаще всего, выяснили аналитики Pro-Vision Communications.