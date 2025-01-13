Названы самые «балетные» города России

Это показало исследование LEVITA, результаты которого получила «Газета.Ru».
Каждая пятая участница опроса рассказала о том, что мечтает заниматься балетом. Примерно столько же женщин уже посещают балетные тренировки. Часть опрошенных (16%) не знали или не задумывались о таком фитнес-направлении. Еще 8% сообщили, что балет для взрослых им вовсе не интересен.
Тех, кто хотел бы заниматься классической хореографией, сдерживают сомнения в своих способностях (27%). У 10% нет времени на спорт. Еще 8% сообщили, что им не хватает денег на покупку абонемента, и столько же участниц опроса говорили о том, что в городе просто нет фитнес-студий с балетным направлением. Около 2% респондентов не занимаются балетом, потому что боятся быть непонятыми близкими людьми.
Исследование выявило самые «балетные» города страны. Направление классической хореографии среди взрослых женщин наиболее популярно в Москве, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге. Здесь фиксируется наибольшее число посещенных занятий по направлению балет в пересчете на одну студию. В топ-5 «балетных» городов также вошли Уфа и Санкт-Петербург. Далее рейтинг распределяется следующим образом: Чебоксары, Новосибирск, Ижевск.
Часть опрошенных, которые уже занимаются классической хореографией, рассказали, почему им нравится данное направление. Большинство (28%) отметили, что балет для взрослых помогает формировать красивую осанку. Пятая часть респондентов ценят занятия, потому что «балет — это красиво». Еще 15% отметили положительное влияние на здоровье, столько же женщин сообщили, что занятия помогают раскрытию женственности.
«В исследовании мы хотели выяснить, кто занимается балетом в России и почему. Удивительно было узнать, что, помимо москвичек, это направление полюбилось жительницам Екатеринбурга и Ростова-на-Дону, а вот “культурная столица” стала лидером по спросу, но не по числу посещений. Самыми “балетными” профессиями оказались учителя, работники образования и науки. Очень важно, что женщины правильно оценивают и осознают главные ценности от занятий хореографией: красивую осанку, здоровье, красоту и женственность», — отмечает Ксения Гуфранова, соосновательница LEVITA.
Среди тех, кто регулярно посещает балетные тренировки, наибольшее число работников сферы образования и науки (16%). На втором месте специалисты из сферы услуг (10,5%), далее — банковские и работники, финансисты и бухгалтера (10%). Также в топ женских профессий, посещающих фитнес-балет, вошли работники производства, госслужбы, торговли.