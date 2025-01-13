Названы самые «балетные» города России

Тех, кто хотел бы заниматься классической хореографией, сдерживают сомнения в своих способностях (27%). У 10% нет времени на спорт. Еще 8% сообщили, что им не хватает денег на покупку абонемента, и столько же участниц опроса говорили о том, что в городе просто нет фитнес-студий с балетным направлением. Около 2% респондентов не занимаются балетом, потому что боятся быть непонятыми близкими людьми.