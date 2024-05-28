Названы регионы, в которых средние зарплаты превышают 150 тысяч рублей

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Средняя зарплата от 150 тысяч рублей в феврале этого года была в двух регионах России — на Чукотке и в Магаданской области, а максимально к этой отметке приблизились в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.