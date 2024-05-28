Названы регионы, в которых средние зарплаты превышают 150 тысяч рублей

Депутаты Госдумы на прошлой неделе обозначили планку дохода, ниже которой НДФЛ точно должен остаться на уровне 13% — это двукратный размер среднемесячной номинальной зарплаты по России, говорится в рекомендациях бюджетного комитета Госдумы. Из показателя за январь минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может составить 150 тысяч рублей, а из февральских данных — 156,8 тысячи рублей.
Так, на Чукотке в феврале россияне в среднем получали 162,5 тысячи рублей, а в Магаданской области — 150,4 тысячи рублей. Единственными другими регионами, где средние зарплаты приблизились к отметке в 150 тысяч рублей, стали ЯНАО с 149,95 тысячи рублей и Москва с 146,2 тысячи рублей.
При этом в конце прошлого года среднемесячная зарплата достигла нижней отметки для предлагаемого депутатами минимального порога прогрессивной шкалы НДФЛ на Чукотке, Камчатке, в Москве, Магаданской области, ЯНАО, Ненецком АО, Якутии и Ханты-Мансийском АО.
В профессиональном разрезе выше обеих этих планок зарплаты получают в сфере финансов и страхования (194,6 тысячи рублей), производства табачных изделий (192,7 тысячи рублей), добычи нефти и природного газа (192,5 тысячи рублей), а также в области информации и связи (157,2 тысячи рублей).