Названы регионы с самым большим числом товаров со Знаком качества

Рейтинг опубликовало Роскачество. Как рассказали эксперты, все продукты прошли веерные исследования. Специалисты обезличили и проверили в лучших лабораториях сраны товары, купленные в разных торговых точках. В частности, эксперты выясняли, соответствуют ли продукты стандартам качества (ТР ТС, ГОСТы).
Первое месте заняла Московская область. Там обнаружили 36 товаров со Знаком качества. Также в топ-3 вошли Краснодарский край (30 Знаков качества) и Белгородская область (20 знаков). На четвертом месте оказалась Москва (14 товаров), пятое занял Татарстан (13).
В десятку лидеров также вошли Нижегородская (11), Челябинская (10 знаков), Брянская (9 знаков), Свердловская (8) области, Удмуртская республика (7).
11 строчку заняла Калининградская область (6 товаров). 12 позицию разделили Алтайский край, Оренбургская и Пензенская области (по 5 знаков в каждом регионе).
На 13 месте расположились Мордовия, Санкт-Петербург, Пермский край, Владимирская, Калужская, Ленинградская, Липецкая, Новосибирская, Омская, Тульская области (по 4). На 14 позиции оказались Волгоградская, Воронежская, Курская, Тверская, Ульяновская области (по 3 знака в каждом регионе).
15 место заняли Бакширия, Приморский край, Иркутская, Новгородская, Рязанская, Тюменская области (по 2 знака в каждом регионе).
Замыкают рейтинг Карелия, Ставропольский край, Кировская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Ярославская области (по 1 товару).
Эксперты рассказали, что производители, получившие Знак качества и нанесшие его на упаковку, приобретают определенные преимущества.
Опросы показывают, что о российском Знаке качества знают свыше 50 млн человек. Уровень доверия к нему составляет 82%. После того, как товары получают Знака качества, они начинают продаваться лучшее более чем на 20%.
Компании, получившие Знак качества, автоматически получают знак «Сделано в России». После него на продукцию наносят отметку соответствия — «птичку», окрашенную в триколор. Кроме того, информация о компании и ее продукции появляется в мультиязычном каталоге Made in Russia.
Ранее Роскачество представило рейтинг самых органических регионов страны.