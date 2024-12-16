Названы регионы с максимальным падением ввода жилья в 2024 году

Если в жилой недвижимости рост показателей ввода в эксплуатацию обеспечивают частные дома, то в коммерческой недвижимости локомотивом являются складские объекты. На них по итогам 2024 года придется 80% от всех сданных коммерческих помещений, или около 5,2 млн кв. м, спрогнозировали аналитики компании Nicoliers. По результатам года введут 6,4 млн кв. м коммерческой недвижимости, что станет максимальным результатом за последние десять лет.