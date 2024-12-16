Названы регионы с максимальным падением ввода жилья в 2024 году

По итогам 11 месяцев 2024 года в России ввели в эксплуатацию 93,8 млн кв. м жилья — почти столько же, как за аналогичный период 2023 года. Нынешний показатель превышает прошлогодний лишь на 0,7%. Такой вывод следует из оперативной информации Росстата, с которой ознакомилась редакция.
Среди всего сданного объема 60,6 млн кв. м пришлось на частные индивидуальные дома, а ввод новостроек составил 33,2 млн кв. м.
Где в России изменился ввод жилья
Несмотря на то что в целом по стране сдача всех типов жилья в эксплуатацию продолжает прирастать, в двух федеральных округах статистическое ведомство выявило снижение ввода:
- на 8,5% в январе — ноябре этого года по сравнению с предыдущим снизилась сдача жилья в Северо-Западном ФО — до 9,3 млн кв. м;
- на 7,4% снизился ввод в Центральном ФО — крупнейшем округе России по масштабам жилищного строительства. За 11 месяцев 2024 года здесь сдали 25,3 млн кв. м жилой недвижимости.
Среди регионов, где с начала 2024 года введено в эксплуатацию свыше 1 млн кв. м, наибольшее снижение сдачи жилья по сравнению с аналогичным периодом 2023 года Росстат зафиксировал:
- на 25,1% — в Москве (Центральный ФО), до 4,31 млн кв. м;
- на 21,5% — в Санкт-Петербурге (Северо-Западный ФО), до 2,37 млн кв. м;
- на 15,4% — в Новосибирской области (Сибирский ФО), до 2,24 млн кв. м.
Наибольший рост статистическое ведомство выявило в Дагестане (Северо-Кавказский ФО), где по сравнению с 11 месяцами 2023 года отмечено увеличение ввода жилья более чем в два раза.
Также высокий рост объемов сдачи Росстат отметил:
- на 21,6% — в Ставропольском крае (Северо-Кавказский ФО), до 1,85 млн кв. м;
- на 16,5% — в Иркутской области (Сибирский ФО), до 1,46 млн кв. м;
- на 16,4% — в Самарской области (Приволжский ФО), до 1,79 млн кв. м.
Где больше всего вводится в эксплуатацию ИЖС
Из всего жилья, сданного в эксплуатацию с начала 2024 года, на новостройки приходится лишь треть объема (33,2 млн кв. м), а две трети (60,6 млн кв. м) — это частные индивидуальные дома (ИЖС).
В отличие от общего ввода сдача в эксплуатацию ИЖС выросла абсолютно во всех федеральных округах, подсчитали в Росстате. Прирост ввода частного жилья в январе — ноябре 2024 года находится в диапазоне от 4,3% в Южном ФО до 44,2% в Северо-Кавказском ФО.
Как следует из данных Росстата, среди регионов с большими объемами строительства наибольшая доля ИЖС в общих показателях сдачи жилья за 11 месяцев года:
- 89,7% — в Чечне (Северо-Кавказский ФО), здесь с начала года ввели 2,08 млн кв. м индивидуальных домов;
- 81% — в Дагестане (Северо-Кавказский ФО), 2,33 млн кв. м ИЖС;
- 80,8% — в Иркутской области (Сибирский ФО), 1,18 млн кв. м частного жилья.
Наименьшая доля ИЖС:
- 14,7% — в Москве (Центральный ФО), 0,64 млн кв. м сданного в эксплуатацию частного жилья с начала года;
- 41,9% — в Новосибирской области (Сибирский ФО), 0,94 млн кв. м ИЖС;
- 46,9% — в Тюменской области (Уральский ФО), 1,51 млн кв. м сданных индивидуальных домов.
Если в жилой недвижимости рост показателей ввода в эксплуатацию обеспечивают частные дома, то в коммерческой недвижимости локомотивом являются складские объекты. На них по итогам 2024 года придется 80% от всех сданных коммерческих помещений, или около 5,2 млн кв. м, спрогнозировали аналитики компании Nicoliers. По результатам года введут 6,4 млн кв. м коммерческой недвижимости, что станет максимальным результатом за последние десять лет.