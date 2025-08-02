Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
По состоянию на апрель 2025 года число российских граждан с зарплатой от 1 млн рублей достигло 45 428 человек, что почти в два раза больше по сравнению с 2023 годом (24 400 человек).
В столице зарплату от 1 млн рублей получали 28 097 человек, в Петербурге — 3,8 тысячи человек, в Подмосковье — 3,3 тысячи человек.
В десятку российских регионов по такой зарплате также вошли Свердловская область (892 человека), Татарстан (777 человек), Краснодарский край (498 человек), Нижегородская область (468 человек), Новосибирская область (374 человека) и Сахалинская область (336 человек), а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (335 человек).
При этом в 2025 году работники с зарплатой в 1 млн рублей впервые появились в Ингушетии (1 человек) и Северной Осетии (восемь человек).
Единственными двумя регионами Российской Федерации, где отсутствуют граждане с заработной платой свыше 1 млн рублей оказались Еврейская автономная область и Калмыкия.