Названы регионы России, где чаще всего предлагают зарплату 100 тысяч рублей

Если говорить о сферах, здесь лидером стало строительство. Здесь более 100 тысяч рублей предлагают в 42,8% вакансий, а более 150 тысяч — в 17,5%. В отрасли транспорта и логистики более 100 тысяч рублей обещают 40,3% компаний, а от 150 тысяч рублей — в 12,7%. Хороший доход обещают и представителям области производства. Более 100 тысяч рублей здесь указаны в 35,5% вакансий, более 150 тысяч — в 13,8%.