Названы регионы России, где чаще всего предлагают зарплату 100 тысяч рублей

Сервис Работа.ру проанализировал более 100 тысяч предложений, в которых указан возможный доход, и выяснил, где чаще всего обещают зарплату 100−150 тысяч рублей.
Лидером по доле вакансий с зарплатой свыше 100 тысяч рублей стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там такой заработок указан в 74,7% вакансий из общего числа с указанными доходами. На втором месте оказалась Карелия, где показатель составил 41,7%. Топ-3 замыкает Татарстан. Там доля вакансий с доходом более 100 тысяч рублей достигла 37,9%.
Четвертое место заняла Иркутская область, где показатель составил 36,4%. Пятое место занял Красноярский край с 35,5% предложений.
Далее следуют Москва (31,7% предложений), Камчатский край (31,4%), Ханты-Мансийский автономный округ (28,1%), Приморский край (24,7%) и Ленинградская область (24,1%). К слову, аналитики нередко составляют различные рейтинги регионов. Например, недавно эксперты назвали самые пьющие области страны.
Если говорить о сферах, здесь лидером стало строительство. Здесь более 100 тысяч рублей предлагают в 42,8% вакансий, а более 150 тысяч — в 17,5%. В отрасли транспорта и логистики более 100 тысяч рублей обещают 40,3% компаний, а от 150 тысяч рублей — в 12,7%. Хороший доход обещают и представителям области производства. Более 100 тысяч рублей здесь указаны в 35,5% вакансий, более 150 тысяч — в 13,8%.
Интересно, что доход свыше 100 тысяч рублей часто прописывают в предложениях для студентов (33,4%) и сотрудников без опыта (32,9%). 23,6% таких вакансий открыты в офисных службах и бизнес-услугах.
Сфера красоты и здоровья предлагает от 100 тысяч рублей в 20,3% случаях. В финансах и страховании показатель составил 18%, в сфере услуг — 16,4%, в маркетинге — в 15,9%. Менее 10% вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей зафиксировали в торговле.