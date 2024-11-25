Названы регионы-лидеру по приверженности ЗОЖ среди населения

Согласно данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2023 году, 16,4% россиян курит каждый день и 2,3% — периодически, но не каждый день. По итогам 2022 года 19,2% жителей России были потребителями табака. В основном курильщиками являются люди в возрасте от 35 до 59 лет (суммарно 48,2%). При этом почти 68% мужчин и 92% женщин полностью отказались от курения или не употребляли табачные изделия вовсе. Также отмечается, что среди молодежи эти доли еще выше: 80% мужчин и 93% женщин в возрасте от 16 до 29 лет не курят или отказались от этой вредной привычки. Согласно этому исследованию, которое проводилось пятый год подряд, наблюдается тенденция сокращения доли курильщиков, на фоне которой снижается и потребление табачных изделий — по итогам 2023 года они выросли всего в 16 российских регионах, согласно рейтингу.