Названы ранние признаки развития психоза у детей

Анализ когнитивных, мозговых и геномных данных участников показал, что повышенный генетический риск широкого спектра нейропсихиатрических и когнитивных расстройств коррелирует с более тяжелыми психотическими переживаниями и выраженными проблемами с вниманием. Также было установлено, что вариации в способности сосредоточиться могут указывать на связь между генетическим риском нейропсихиатрических расстройств и проявлением психотических симптомов, причем проблемы с вниманием объясняли от 4 до 16% таких связей.