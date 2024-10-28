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Названы ранние признаки развития психоза у детей

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что вероятность возникновения психотических расстройств у человека может быть связана с проблемами с вниманием в детстве и его генетической предрасположенностью. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Mental Health (NMH).

Источник: Freepik

Команда ученых проанализировала данные примерно 10 тысяч детей, собранные в течение шести лет. Специалисты исследовали, как вероятность развития психоза зависит от уровня концентрации внимания и генетических факторов.

Анализ когнитивных, мозговых и геномных данных участников показал, что повышенный генетический риск широкого спектра нейропсихиатрических и когнитивных расстройств коррелирует с более тяжелыми психотическими переживаниями и выраженными проблемами с вниманием. Также было установлено, что вариации в способности сосредоточиться могут указывать на связь между генетическим риском нейропсихиатрических расстройств и проявлением психотических симптомов, причем проблемы с вниманием объясняли от 4 до 16% таких связей.

Ученые подчеркнули, что, несмотря на известные факторы риска психоза, существуют и еще не исследованные механизмы, влияющие на его развитие.