Названы пять видов спорта, которые эффективнее всего борются со стрессом

«Накопленное напряжение в теле — один из основных и наиболее часто встречающихся факторов стресса, а во время игры в сквош мышцы работают интенсивно, позволяя сбросить лишнюю энергию и напряжение. В отличие от многих других видов спорта сквош требует полного погружения в процесс. Игрокам приходится постоянно следить за мячом, мгновенно принимать решения и предугадывать ходы соперника. Это не только формирует новые нейронные связи, но и отвлекает внимание от повседневных проблем, заставляя сосредоточиться исключительно на текущей задаче. Такой перенос фокуса позволяет временно забыть о стрессе и переключиться на что-то другое, а развивающийся во время игры навык стратегического мышления позволяет гораздо эффективнее принимать решения в реальной жизни, что также уменьшает вероятность возникновения стресса и повышает устойчивость к нему. Понаблюдайте за тем, какие стратегии при игре вы чаще выбираете и каких соперников, вы можете перенести это на реальную жизнь и провести параллели. Например, если вы в игре выбираете себе более слабых соперников и боитесь играть с сильными, то может быть и в жизни, вы лишаете себя роста, оставаясь там, где вы есть», — сказал он.