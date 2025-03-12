Названы пять видов спорта, которые эффективнее всего борются со стрессом

О том, какие виды спорта лучше всего справляются с преодолением тревоги и стресса, «Газете.Ru» рассказал Владимир Гречко, психолог сервиса психоаналитик сервиса Ясно.
Первый вид спорта — йога
«Занятия йогой — один из самых популярных способов для улучшения ментального состояния, и не зря. Этот тип физической нагрузки способствует выработке эндорфинов — гормонов радости, которые естественным образом улучшают настроение и снижают чувство тревоги. Регулярные практики помогают снять мышечное напряжение, которое часто возникает вследствие хронического стресса. Кроме того, одной из основ йоги является контроль дыхания. Глубокое дыхание замедляет сердцебиение, снижает артериальное давление и активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за расслабление организма. А такие техники, как нади шодхана (попеременное дыхание через ноздри), помогают успокоить ум и сбалансировать эмоциональное состояние. Помимо этого, йога способствует выравниванию осанки, раскрытию плечевого пояса, что положительно может сказываться на уверенности в себе», — объяснил он.
Второй — бег
«Этому способу борьбы со стрессом посвящены целые книги, а все дело в так называемой “эйфории бегуна” — это состояние, во время которого активно вырабатываются эндорфины — химические вещества мозга, вызывающие чувство эйфории и уменьшается боль. К тому же часто бег проводится на открытом воздухе, будь то парк, лес или набережная. Природа сама по себе обладает успокаивающим эффектом: свежий воздух, зеленые насаждения и тишина способствуют снижению уровня стресса. В совокупности все это заметно снижает тревогу, общее чувство усталости и напряжения и может даже способствовать рефлексии. Когда человек бежит, он в какой-то момент осознает себя без мыслей. В то же время начинают приходить какие-то полезные мысли, применимые к жизни: как поступить, какое решение принять, что я мог бы делать лучше и тому подобное. Когда ваше внимание фокусируется на физических упражнениях и вы делаете это монотонно на протяжении определенного времени, ваше сознание освобождается от повседневных мыслей и появляется ресурс на саморефлексию», — подчеркнул эксперт.
Третий — сквош
«Накопленное напряжение в теле — один из основных и наиболее часто встречающихся факторов стресса, а во время игры в сквош мышцы работают интенсивно, позволяя сбросить лишнюю энергию и напряжение. В отличие от многих других видов спорта сквош требует полного погружения в процесс. Игрокам приходится постоянно следить за мячом, мгновенно принимать решения и предугадывать ходы соперника. Это не только формирует новые нейронные связи, но и отвлекает внимание от повседневных проблем, заставляя сосредоточиться исключительно на текущей задаче. Такой перенос фокуса позволяет временно забыть о стрессе и переключиться на что-то другое, а развивающийся во время игры навык стратегического мышления позволяет гораздо эффективнее принимать решения в реальной жизни, что также уменьшает вероятность возникновения стресса и повышает устойчивость к нему. Понаблюдайте за тем, какие стратегии при игре вы чаще выбираете и каких соперников, вы можете перенести это на реальную жизнь и провести параллели. Например, если вы в игре выбираете себе более слабых соперников и боитесь играть с сильными, то может быть и в жизни, вы лишаете себя роста, оставаясь там, где вы есть», — сказал он.
Четвертый — танцы
«Танцы имеют определенное превосходство среди большинства видов физической активности, потому что позволяют человеку выражать абсолютно любые чувства и эмоции через движения. Сознание и тело — часть единой системы. Отслеживая как мы двигаемся в танце, мы можем увидеть то, как мы мыслим и как живем. Именно высвобождение негативной энергии, накопившейся в течение дня, позволяет освободиться от внутренних зажимов и подавленных чувств, что крайне важно для снижения уровня стресса. Дело в том, что когда вы танцуете, ваше внимание полностью сосредоточено на музыке, ритме и движениях вашего тела. Это состояние, близкое к медитации, способствует восстановлению внутренней гармонии. Одним из наиболее выделяющихся плюсов танцев является укрепление социальных связей. Многие танцевальные студии предлагают групповые занятия, где участники взаимодействуют друг с другом. А как нам известно, чувство принадлежности к группе — одно из самых важных для человека, особенно в тяжелый период», — сказал психолог.
Пятый — плавание
Главное преимущество и уникальность плавания как вида активности и способа борьбы со стрессом заключается в удивительных релаксирующих свойствах воды. Она обладает способностью оказывать успокаивающее воздействие на центральную нервную систему, а контакт с водой запускает целый ряд положительных физиологических процессов.
«На фоне пребывания в воде снижается кровяное давление, что способствует общему расслаблению организма. Во время плавания необходимо контролировать дыхание, в связи с чем успокаивается нервная система и снижается уровень стресса. Равномерное распределение давления воды по всему телу уменьшает нагрузку на суставы и позвоночник, что дополнительно способствует релаксации. Кстати, минимальная нагрузка на суставы и позвоночник делает плавание доступным для людей с различными физическими ограничениями, а регулярные занятия приводят к устойчивому повышению настроения, повышению выносливости организма и улучшению общего самочувствия», — резюмировал эксперт.