Названы пять упражнений за рабочим столом для здоровой осанки

«Третье — круговые движения плечами. Поднимите плечи к ушам, затем отведите их назад и вниз. Выполняйте медленные круговые движения плечами вперед и назад по 10 раз. Четвертое — “кошка” на стуле. Положите руки на колени, на вдохе выгните спину, поднимите грудную клетку и отведите плечи назад, на выдохе округлите спину, подтянув подбородок к груди. Повторите пять-шесть раз», — рассказал доктор.