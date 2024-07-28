Названы пять самых популярных видов мошенничеств

Сегодня для того, чтобы оплатить услугу, например, аренду самоката или пользование портативным зарядным устройством в парке, достаточно навести камеру на QR-код. Мошенники знают об этом и размещают в «подходящих местах» фейковые QR-коды, которые ведут не на официальный сайт сервиса, а на поддельный ресурс, с помощью которого аферисты крадут деньги с банковских карт и счетов. Защититься здесь можно только оплачивая услуги через официальное приложение сервиса, а не через камеру гаджета.