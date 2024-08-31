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Названы пять самых полезных каш для детей и взрослых

Каши дают энергию и хорошо насыщают. При этом некоторые из них особенно полезны для здоровья. Рассказываем, какие каши точно стоит включить в свой рацион.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Овсяная каша

Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Как рассказали эксперты Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу со ссылкой на сайт «Здоровое питание», это блюдо богато белком. Так, в 100 граммах крупы содержится в среднем 12−13 граммов протеина. Также в овсянке есть 10 незаменимых аминокислот, которые мы можем получить только с продуктами. Кроме того, в этой каше много магния, содержатся марганец, фосфор, селен. При этом в ней всего 6 граммов жиров и 65−70 граммов углеводов и 350 ккал на 100 граммов сухой крупы.

Также овсянка богата витаминами группы В (В1, B2, B6, B9). Они помогают нервной системе детей усваивать новую информацию. Кроме того, крупа содержит растительное железо, и, хотя оно не так активно усваивается организмом, как из продуктов животного происхождения, но в сочетании с богатым минеральным составом каши оно помогает участвовать в процессах кроветворения растущего организма.

Благодаря высокому содержанию фосфора и кальция овсянка способствует формированию костной и мышечной тканей, оказывает положительное влияние на состояние кожи. В связи с этим овсяную крупу рекомендуют есть каждый день при диатезах, акне, дерматитах.

Для взрослых эта каша тоже полезна. При варке в крупе повышается содержание растворимого β-глюкана, что способствует снижению «плохого» холестерина. Овсянка улучшает и состояние сердечно-сосудистой системы.

Эксперты отмечают, что важна предварительная обработка крупы. Пользу приносит лишь цельная овсянка либо та, что подвергалась минимальному плющению.

«Овсяные хлопья, которые надо просто залить водой, конечно, удобны, но пользы для организма в “быстрых” кашах, откровенно говоря, немного», — подчеркнули специалисты.

Рисовая каша

Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Она подходит для тех, кто избегает углевода глютена в своем рационе. При этом рис — лидер по содержанию других углеводов, их количество может достигать 75%. Также рисовая каша содержит восемь незаменимых аминокислот. Богата она и микроэлементами: в ней есть цинк, фосфор, марганец, магний, селен. Калий и натрий в рисе в самом оптимальном соотношении — 5:1. Благодаря этому рисовая каша помогает поддерживать кислотно-щелочное равновесие.

Витаминов в рисе тоже достаточно. Например, PP — главный помощник поддержания красоты и сияния кожи; витамин К, необходимый для нормальной свертываемости крови; витамины группы B в большом количестве (В1, В2, В4, В5, В6, В7, В9, В12), нужные нервной системе.

Однако не весь рис одинаково полезен. Чтобы все витамины были в наличии, лучше выбирать необработанное или минимально обработанное зерно. Полезнее всего бурый и дикий непропаренный рис.

Каша из зеленой гречки

Источник: Рецепты Леди Mail.ru

О пользе гречки слышали многие. Однако плоды гречихи без термической обработки менее популярны. Между тем они содержат полезные нутриенты, поэтому их нужно включать в рацион детей. Как объяснили эксперты, привычная нам коричневая окраска гречки — это результат воздействия высоких температур при обработке зерна. Естественный же цвет гречки — зеленый, и на вкус она гораздо более нежная и приятная.

Зеленая гречка — один из лидеров по содержанию белков. Также в ней есть все незаменимые аминокислоты, полезные для мышц и иммунитета.

Благодаря тому, что крупа не подвергалась воздействию высоких температур, в ней максимально сохраняются витамины группы В. Кроме того, в ней множество микроэлементов. В 100 граммах такой гречи содержится 120% суточной нормы меди, 50% суточной нормы магния и марганца, фосфора. Также в ней есть множество антиоксидантов — флавоноидов.

Противопоказаний к употреблению гречки нет. Исключение составляет аллергическая реакция организма на крупу. Специалисты подчеркивают, что, если у человека аллергия на рис, то из-за перекрестных реакций она может проявиться и после употребления гречки.

Каша из полбы

Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Полбу можно назвать прародительницей пшеницы, они похожи по составу микронутриентов. В этой каше много углеводов, клетчатки, витаминов и микроэлементов. Также полба — рекордсмен по аминокислотному разнообразию. В ней содержится практически весь перечень 18 заменимых и незаменимых аминокислот. Кроме того, эта каша богата никотиновой кислотой: в одной порции каши — почти треть суточной нормы. Магния, селена, марганца и кальция в полбе несколько меньше — около 20% необходимого количества в сутки.

Крупа полезна для активной деятельности нервной системы, помогает детям расти и хорошо усваивать новую информацию. Взрослым это блюдо тоже стоит включить в свой рацион, особенно женщинам, планирующих беременность. В ней много фолиевой кислоты, которая так необходима будущим мамам.

Перловая каша

Источник: Рецепты Леди Mail.ru

То, что мы называем перловкой, — это зерна ячменя. В магазинах перловая крупа продается в виде шлифованных зерен, полностью освобожденных от внешней оболочки, или цельных с сохраненной оболочкой. Второй вариант готовится дольше, зато пользы будет значительно больше. Неочищенные зерна — лидер по содержанию белка.

Перловка помогает долго оставаться сытым. В каше содержатся фосфор, магний, кальций, благодаря чему она незаменима для активного роста костной и мышечной ткани. Кроме того, в крупе есть лизин и гордецин — вещества, обладающие бактерицидными свойствами. В связи с этим перловка очень полезна для иммунитета. Клетчатка, которой в крупе тоже достаточно, улучшает пищеварение и укрепляет здоровье кишечника.

Отметим, не все каши стоит включать в свой рацион. Так, не приносит особой пользы манка. В ней много калорий и мало витаминов.