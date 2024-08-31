Названы пять самых полезных каш для детей и взрослых

Как рассказали эксперты Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу со ссылкой на сайт «Здоровое питание», это блюдо богато белком. Так, в 100 граммах крупы содержится в среднем 12−13 граммов протеина. Также в овсянке есть 10 незаменимых аминокислот, которые мы можем получить только с продуктами. Кроме того, в этой каше много магния, содержатся марганец, фосфор, селен. При этом в ней всего 6 граммов жиров и 65−70 граммов углеводов и 350 ккал на 100 граммов сухой крупы.