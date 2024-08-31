Названы пять самых полезных каш для детей и взрослых

Овсяная каша
Как рассказали эксперты Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу со ссылкой на сайт «Здоровое питание», это блюдо богато белком. Так, в 100 граммах крупы содержится в среднем 12−13 граммов протеина. Также в овсянке есть 10 незаменимых аминокислот, которые мы можем получить только с продуктами. Кроме того, в этой каше много магния, содержатся марганец, фосфор, селен. При этом в ней всего 6 граммов жиров и 65−70 граммов углеводов и 350 ккал на 100 граммов сухой крупы.
Также овсянка богата витаминами группы В (В1, B2, B6, B9). Они помогают нервной системе детей усваивать новую информацию. Кроме того, крупа содержит растительное железо, и, хотя оно не так активно усваивается организмом, как из продуктов животного происхождения, но в сочетании с богатым минеральным составом каши оно помогает участвовать в процессах кроветворения растущего организма.
Благодаря высокому содержанию фосфора и кальция овсянка способствует формированию костной и мышечной тканей, оказывает положительное влияние на состояние кожи. В связи с этим овсяную крупу рекомендуют есть каждый день при диатезах, акне, дерматитах.
Для взрослых эта каша тоже полезна. При варке в крупе повышается содержание растворимого β-глюкана, что способствует снижению «плохого» холестерина. Овсянка улучшает и состояние сердечно-сосудистой системы.
«Овсяные хлопья, которые надо просто залить водой, конечно, удобны, но пользы для организма в “быстрых” кашах, откровенно говоря, немного», — подчеркнули специалисты.
Рисовая каша
Она подходит для тех, кто избегает углевода глютена в своем рационе. При этом рис — лидер по содержанию других углеводов, их количество может достигать 75%. Также рисовая каша содержит восемь незаменимых аминокислот. Богата она и микроэлементами: в ней есть цинк, фосфор, марганец, магний, селен. Калий и натрий в рисе в самом оптимальном соотношении — 5:1. Благодаря этому рисовая каша помогает поддерживать кислотно-щелочное равновесие.
Витаминов в рисе тоже достаточно. Например, PP — главный помощник поддержания красоты и сияния кожи; витамин К, необходимый для нормальной свертываемости крови; витамины группы B в большом количестве (В1, В2, В4, В5, В6, В7, В9, В12), нужные нервной системе.
Однако не весь рис одинаково полезен. Чтобы все витамины были в наличии, лучше выбирать необработанное или минимально обработанное зерно. Полезнее всего бурый и дикий непропаренный рис.
Каша из зеленой гречки
О пользе гречки слышали многие. Однако плоды гречихи без термической обработки менее популярны. Между тем они содержат полезные нутриенты, поэтому их нужно включать в рацион детей. Как объяснили эксперты, привычная нам коричневая окраска гречки — это результат воздействия высоких температур при обработке зерна. Естественный же цвет гречки — зеленый, и на вкус она гораздо более нежная и приятная.
Зеленая гречка — один из лидеров по содержанию белков. Также в ней есть все незаменимые аминокислоты, полезные для мышц и иммунитета.
Благодаря тому, что крупа не подвергалась воздействию высоких температур, в ней максимально сохраняются витамины группы В. Кроме того, в ней множество микроэлементов. В 100 граммах такой гречи содержится 120% суточной нормы меди, 50% суточной нормы магния и марганца, фосфора. Также в ней есть множество антиоксидантов — флавоноидов.
Противопоказаний к употреблению гречки нет. Исключение составляет аллергическая реакция организма на крупу. Специалисты подчеркивают, что, если у человека аллергия на рис, то из-за перекрестных реакций она может проявиться и после употребления гречки.
Каша из полбы
Полбу можно назвать прародительницей пшеницы, они похожи по составу микронутриентов. В этой каше много углеводов, клетчатки, витаминов и микроэлементов. Также полба — рекордсмен по аминокислотному разнообразию. В ней содержится практически весь перечень 18 заменимых и незаменимых аминокислот. Кроме того, эта каша богата никотиновой кислотой: в одной порции каши — почти треть суточной нормы. Магния, селена, марганца и кальция в полбе несколько меньше — около 20% необходимого количества в сутки.
Крупа полезна для активной деятельности нервной системы, помогает детям расти и хорошо усваивать новую информацию. Взрослым это блюдо тоже стоит включить в свой рацион, особенно женщинам, планирующих беременность. В ней много фолиевой кислоты, которая так необходима будущим мамам.
Перловая каша
То, что мы называем перловкой, — это зерна ячменя. В магазинах перловая крупа продается в виде шлифованных зерен, полностью освобожденных от внешней оболочки, или цельных с сохраненной оболочкой. Второй вариант готовится дольше, зато пользы будет значительно больше. Неочищенные зерна — лидер по содержанию белка.
Перловка помогает долго оставаться сытым. В каше содержатся фосфор, магний, кальций, благодаря чему она незаменима для активного роста костной и мышечной ткани. Кроме того, в крупе есть лизин и гордецин — вещества, обладающие бактерицидными свойствами. В связи с этим перловка очень полезна для иммунитета. Клетчатка, которой в крупе тоже достаточно, улучшает пищеварение и укрепляет здоровье кишечника.
Отметим, не все каши стоит включать в свой рацион. Так, не приносит особой пользы манка. В ней много калорий и мало витаминов.