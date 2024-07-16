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Названы пять привычек, которые помогут дожить до 100 лет

Секрет долголетия заключается не только в генетической предрасположенности, но и в образе жизни. Для того чтобы сохранить здоровье и жить долго, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Источник: Freepik

Основой хорошего самочувствия на долгие годы является правильное питание. Долгожители чаще употребляют в пищу овощи, фрукты и орехи.

Кроме того, следует избегать большого количества сахара и переработанных продуктов. Для поддержания молоди также следует уделять внимание спорту. Регулярной активностью могут стать прогулки, легкие упражнения или садоводство.

Помимо этого, важно поддерживать мозговую деятельность с помощью общения с людьми. Это поможет избежать депрессии, стресса и одиночества. Ученые также подтверждают, что основа долголетия — здоровый сон, пишет портал ProГород.

Нутрициолог Юлия Ломкова подчеркнула, что только сбалансированное питание способно противостоять возрастным изменениям и поддерживать нормальное функционирование организма. Она отметила, что для сохранения красоты и молодости важно следить за употреблением жидкости. Вода необходима для правильной работы органов и транспортировки питательных веществ.