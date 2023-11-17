Названы пять мест в России, где можно погрузиться в сельский быт

«Мандроги», Ленинградская область

«Мандроги» — это музей под открытым небом с деревянными избами, перевезенными сюда с Русского Севера. Он расположен в 260 километрах от Санкт-Петербурга и в 220 километрах от Петрозаводска — вдали от шума и суеты.

В домах работают выставки и ремесленные мастерские. Гости могут попробовать себя в роли кузнеца, поработать на гончарном круге, поиграть на деревянных ложках.

Есть и по-настоящему уникальная программа — «Погружение в XIX век». Ее участники одеваются в костюмы позапрошлого века, колют дрова, готовят блюда в русской печи, парятся в бане «по-черному» и учатся обходиться без гаджетов. Менее экстремальный вариант отдыха — просто забронировать номер в гостинице на территории или арендовать один из восьми домов.

В «Мандрогах» также доступны прогулки по хвойному лесу, рыбалка, катание верхом, летом и осенью — сбор ягод и грибов. На территории работает ресторан, специализирующийся на русской кухне. В меню — царская уха, сытная похлебка с лесными грибами, боярские блины с красной икрой, фирменные пирожки с ягодами.

Завершить можно в бане, посещение которой можно дополнить купанием в молодильном чане. Воду в нем нагревают до 40 градусов, добавляя в неё веники из дуба, березы, пихты, крапивы.

Будущей зимой забронировать проживание в «Мандрогах» можно в среднем за 6 200 рублей на двоих в сутки.

«Тальцы», Иркутская область

В коллекции архитектурно-этнографического музея «Тальцы» более 20 000 экспонатов. На территории есть церковно-приходская школа, усадьбы зажиточных крестьян, казака и псаломщика, фельдшерский пункт, волостное правление. Внутри построек собраны старинные предметы быта. Главные достопримечательности «Тальцов» — это Спасская проезжая башня и Казанская церковь Илимского острога, обе построены в 60−70-х годах XVII века.

В «Тальцах» у туристов есть возможность посетить тофаларское и эвенкийское стойбища, бурятский улус-летник (поселение), эвенкийское захоронение. На территории комплекса можно познакомиться с жизнью, бытом и верованиями коренных народов Прибайкалья. В усадьбах музея проходят мастер-классы, на которых взрослые и дети создают глиняные игрушки, открытки из бересты, мастерят обрядовых кукол, например «Богатушку» — ей в тельце обязательно зашивают целебную травку, монету или горстку зерна, чтобы быть богатым и здоровым.

На территории комплекса находится трактир, в меню которого есть уха по-сибирски, традиционные позы, соленая черемша со сметаной, согревающий сбитень и чай на травах.

Комплекс расположен менее чем в часе езды от центра Иркутска, где будущей зимой проживание в сутки на двоих в среднем стоит порядка 4 800 рублей.

«Витославлицы», Новгородская область

На территории комплекса площадью 33,4 гектара собрано 38 деревянных построек различного назначения XVI—XX вв. еков. Это крестьянские дома, старинные церкви, бани, амбары и другие сооружения. В числе наиболее древних храмов — церковь Рождества Богородицы. Считается, что она была построена в 1531 году.

Внутри изб можно увидеть, как украшали дома к праздникам новыми половиками, вышитыми полотенцами, лубочными картинками, познакомиться со свадебными традициями и обрядами 70−80-х годов XIX века, узнать о крестьянском быте в зимний период. Всего представлено 18 экспозиций.

В «Витославлицах» можно покататься на лошадях и сделать атмосферные фото. Детям предлагают посетить ферму, принять участие в мастер-классах по уходу за животными и седловке коней. Еще это праздничные гуляния, неспешные прогулки по берегу озера Мячино, обед в ресторане «Сытый гусь» с дровяной печью, памятные подарки из сувенирной лавки.

Добраться до музея от Великого Новгорода можно за десять минут на машине. Средние цены на отели и апартаменты в Великом Новгороде на будущую зиму, по данным МТС Travel, сейчас составляют порядка 6 600 рублей в сутки на двоих.

«Татар Авылы», Татарстан

Под открытым небом собраны дома зажиточных крестьян, ремесленников, купцов — с подлинными орудиями труда, мебелью, кухонной утварью XV—XX вв. еков. На территории стоит мечеть, которую татарские мастера создали без единого гвоздя, и мельница — ее построили женщины и подростки во время Великой Отечественной войны. В подворьях работают ремесленные мастерские — кузнечная, гончарная, ткацкая.

Посетители могут попробовать что-то смастерить, запрячь лошадь, подоить коз и испечь в печи кыстыбый — пирожок с картофельной начинкой. Записываться на мастер-класс надо заранее.

Для детей — высокие татарские качели таган и контактный зоопарк, где можно наблюдать за курами, утками, козами, индюком. В деревне часто проводят праздники, фольклорные выступления, есть шатры для пикников.

Из поездки туристы увозят татарские деликатесы — конскую колбасу кызылык и вяленого гуся. Можно купить и просто фермерские продукты: домашние молоко, сметану, творог. На территории работает кафе татарской кухни.

Этнографический музей находится в 50 километрах от Казани, где цены на проживание будущей зимой в среднем составляют порядка 6 700 рублей в сутки на двоих.

«Ясна», Чувашия

Этнокомплекс «Ясна» создан на месте священной Шоркинской дубравы — чуваши считали ее местом силы.

Там воссоздана настоящая чувашская деревня, звучат старинные легенды и сказки, растет 400-летний дуб. Гости могут остановиться на день или больше в деревянных домиках.

«Ясна» предлагает посетителям экскурсии, тематические туры, недельные программы, мастер-классы. Любителей активного отдыха ждут снегоходные, лыжные, конные прогулки, обливание колодезной водой и зарядка «Здравна».Можно отправиться на рыбалку или чаепитие у костра, провести время в парке старинных качелей. Работает ароматная этнобаня на дровах.

Комплекс предлагает много развлечений для детей, например, интерактивную программу «Путешествие в чувашские легенды и сказки» с состязаниями, игрищами, мастер-классами народных промыслов. На Новый Год комплекс приглашает всех на встречу с Хель Мучи и его внучкой Юр Пике. Чувашский Дед Мороз показывает свою резиденцию, играет на древних музыкальных инструментах, а его внучка учит гостей мастерить новогодние игрушки.