Названы простые и эффективные способы быстро взбодриться

Энергетические напитки дают заряд энергии на непродолжительное время. Вместо них лучше выпить стакан простой воды или прогуляться. Эти и другие простые, но эффективные способы взбодриться посоветовала врач-терапевт, хирург Зоуи Уильямс в разговоре с изданием The Sun.