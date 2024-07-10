Названы простые и эффективные способы быстро взбодриться

Также получить заряд энергии можно, употребив в пищу богатые клетчаткой продукты. Они медленно усваиваются и позволяют избежать скачков сахара в крови.
Если же в течение длительного времени человек постоянно чувствует себя усталым и обессиленным и перечисленные способы не работают, необходимо обратиться за медицинской помощью, передает The Sun.
Врач — эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова объяснила, как регулярное употребление колбасы влияет на организм. Отмечается, что в 100 граммах колбасы 2,5 грамма соли, при норме для человека — пять-шесть граммов.
Натуральное мороженое способно повысить уровень серотонина в организме, а также является отличным средством в борьбе с сезонной хандрой. В его состав входят полезные микроэлементы, такие как аминокислоты, кальций, натрий, фосфор, калий, магний, а также множество витаминов.