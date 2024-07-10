Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы простые и эффективные способы быстро взбодриться

Энергетические напитки дают заряд энергии на непродолжительное время. Вместо них лучше выпить стакан простой воды или прогуляться. Эти и другие простые, но эффективные способы взбодриться посоветовала врач-терапевт, хирург Зоуи Уильямс в разговоре с изданием The Sun.

Источник: РИА "Новости"

Также получить заряд энергии можно, употребив в пищу богатые клетчаткой продукты. Они медленно усваиваются и позволяют избежать скачков сахара в крови.

Если же в течение длительного времени человек постоянно чувствует себя усталым и обессиленным и перечисленные способы не работают, необходимо обратиться за медицинской помощью, передает The Sun.

Врач — эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова объяснила, как регулярное употребление колбасы влияет на организм. Отмечается, что в 100 граммах колбасы 2,5 грамма соли, при норме для человека — пять-шесть граммов.

Натуральное мороженое способно повысить уровень серотонина в организме, а также является отличным средством в борьбе с сезонной хандрой. В его состав входят полезные микроэлементы, такие как аминокислоты, кальций, натрий, фосфор, калий, магний, а также множество витаминов.