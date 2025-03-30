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Названы профессии, которые попадут под сокращение в 2025 году

В 2025 году, по словам международного HR-эксперта Зулии Лоиковой, некоторые профессии, особенно в сфере IT, банков и страхования, могут сократиться. Это произойдет из-за экономической нестабильности, изменений в потребительском спросе и глобальных кризисов.

Источник: Shutterstock

Специалисты в сфере IT могут попасть под сокращение, заявила Лоикова.

«В некоторых отраслях наблюдается рост спроса на специалистов, а в другой — компании вынуждены сокращать штат. Это связано с экономической нестабильностью, изменениями в потребительском спросе и поведении, технологическими инновациями, сдвигами и глобальными кризисами», — передает слова Лоиковой радио Sputnik.

Она добавила, что рост спроса на специалистов наблюдается в сфере образования, где нехватка учителей, а также в операционных должностях, таких как курьеры и строители. В то же время, компании в IT, банковской и страховой сферах сокращают штаты из-за экономической нестабильности и снижения потребительского спроса. В частности, страдают маркетинговые и рекламные отделы. Чтобы привлечь молодых специалистов, работодатели начинают предлагать гибкие графики и удаленные вакансии, заключила Лоикова.