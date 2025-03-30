Названы профессии, которые попадут под сокращение в 2025 году

Она добавила, что рост спроса на специалистов наблюдается в сфере образования, где нехватка учителей, а также в операционных должностях, таких как курьеры и строители. В то же время, компании в IT, банковской и страховой сферах сокращают штаты из-за экономической нестабильности и снижения потребительского спроса. В частности, страдают маркетинговые и рекламные отделы. Чтобы привлечь молодых специалистов, работодатели начинают предлагать гибкие графики и удаленные вакансии, заключила Лоикова.