Названы продукты, вызывающие зависимость

Бывает так, что мы часто думаем о каком-то одном блюде и хотим его снова и снова. Это означает, что у нас появилась зависимость от него. Некоторые продукты действительно ее вызывают. Диетолог Полина Журавлева в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей рассказала, что все зависимости — это воздействие на мозг тех или иных компонентов, которые содержатся в еде. Также она назвала продукты, вызывающие привыкание.
Сахар
По словам диетолога, это наиболее опасный наркотик в питании. Сахар вызывает выброс дофамина, который отвечает за удовольствие. Если часто есть сладкое, может развиться зависимость. В этом случае человеку нужно будет все больше и больше сахара, чтобы получить тот же уровень удовольствия.
«Со временем количество сладкого увеличивается, эффекта былого уже нет, а диабет заработан. С этим нужно быть осторожнее», — предупредила эксперт.
Жир
Жирные продукты, как и сахар, приводят к выработке дофамина. Аналогичным образом формируется зависимость.
Мука
Не многие знают, но подсесть можно и на обычную муку. Дело в том, что простые углеводы, входящие в ее состав, быстро расщепляются, вызывая скачки уровня сахара в крови. В итоге происходит выброс инсулина. Это приводит к быстрому падению уровня энергии и желанию снова съесть что-нибудь мучное или сладкое.
Кофеин
Он временно повышает концентрацию и бодрость, но по итогу приводит к серьезной зависимости. Так, после нескольких кружек кофе можно почувствовать усталость. По словам Полины Журавлевой, кофеин забирает силы. Нужно понимать, что любой сильный стимул всегда нарушает подобный баланс. «В природе все гармонично, без скачков, поэтому и питаться нужно так же», — подчеркнула диетолог.
Алкоголь
В список входит алкоголь. Диетолог подчеркнула, что он содержится не только в напитках. Алкоголь действует как депрессант, но в небольших объемах вызывает эйфорию, что и объясняет его популярность.
Эксперт отметила, что зависимость от пищи обычно не приводит к серьезным последствиям для здоровья, если человек не переедает и соблюдает сбалансированную диету. «Баланс, гармония — вот успешный подход к жизни. Не провоцируйте судьбу», — резюмировала она.
Полезные «наркотики»
Интересно, что есть и полезные продукты, которые могут вызывать зависимость. Это, например, фрукты, которые богаты сахаром. При этом они содержат клетчатку и витамины, что делает их более полезными, чем обработанные сладкие продукты. Однако переесть фрукты тоже можно, и последствия будут неприятными. Так, в некоторых таких продуктах содержится много витамина С. Они могут вызвать тошноту, привести к диарее, а также пагубно повлиять на антиоксидантно-прооксидантный баланс в организме. У пациентов с талассемией (наследственным заболеванием крови) или гемохроматозом (нарушением обмена железа) может произойти перегрузка железом, что тоже плохо.
Из полезных, но вызывающих зависимость продуктов эксперт также назвала овощи и орехи. Например, это картофель, который из-за крахмала может вызвать привыкание. Что касается орехов, они в отдельных случаях могут привести к белковому отравлению.
Если человек подозревает, что у него пищевая зависимость, нужно обратиться к врачу или диетологу.
Заметим, избежать проблем со здоровьем и улучшить сон помогает график питания. Так, завтракать, обедать и ужинать нужно в определенное время.
Айгуль Сабитова