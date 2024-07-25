Названы продукты, вызывающие зависимость

Интересно, что есть и полезные продукты, которые могут вызывать зависимость. Это, например, фрукты, которые богаты сахаром. При этом они содержат клетчатку и витамины, что делает их более полезными, чем обработанные сладкие продукты. Однако переесть фрукты тоже можно, и последствия будут неприятными. Так, в некоторых таких продуктах содержится много витамина С. Они могут вызвать тошноту, привести к диарее, а также пагубно повлиять на антиоксидантно-прооксидантный баланс в организме. У пациентов с талассемией (наследственным заболеванием крови) или гемохроматозом (нарушением обмена железа) может произойти перегрузка железом, что тоже плохо.