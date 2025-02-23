Названы продукты, ухудшающие сон

Оказалось, что активное потребление белка и клетчатки (растительных волокон) способствует более продолжительному и глубокому сну. Углеводы также оказывают положительное влияние на его продолжительность. Однако избыток мононенасыщенных жиров, содержащихся в авокадо и оливковом масле, приводил к трудностям с засыпанием и частым ночным пробуждениям. В то же время полиненасыщенные жиры, встречающиеся в рыбе и орехах, помогали быстрее уснуть, но сокращали общее время сна.