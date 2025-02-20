Названы продукты, провоцирующие ожирение печени

«Жир в печени ассоциирован с риском сердечно-сосудистых катастроф, да и для самой печени может закончиться циррозом. Если объем талии у женщин более 88 см, а у мужчин более 102 см (оптимальные объемы не более 80 см у женщин и не более 94 см у мужчин) и индекс массы тела (ИМТ (индекс массы тела) более 30, то скорее всего у такого человека “жирная печень”, — рассказала Панина.