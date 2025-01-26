Названы продукты-ловушки, от которых незаметно растет вес

Она рассказала, что 200 калорий содержатся, например, в 40 г сникерса, 70 г сосиски, 160 мл капучино, 55 г кукурузных хлопьев, 72 г картошки фри, 170 г вареных макарон, 30 г миндаля, 50 г круассана, 28 г сливочного масла, 37 г чипсов, 33 г пончика, 150 г яйца, 51 г сыра Чеддер, 90 г цельнозернового хлеба.