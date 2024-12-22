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Названы продукты, которые согревают в холода

В холодную погоду нужно есть продукты, которые в процессе переваривания выделяют много тепла, благодаря чему у организма появляется возможность себя согревать. В меню также нужно добавить некоторые пряности и напитки.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

Как рассказали в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу, прежде всего надо употреблять продукты, в которых много белка. Это мясо, особенно свинина, говядина, ягненок. Также стоит добавить в рацион птицу, субпродукты и яйца.

Согревающие свойства есть и у цельнозерновых продуктов — злаков и других сложных углеводов. Благодаря клетчатке такая еда долго переваривается, на что требуется много энергозатрат. Энергия, которые выделяется в процессе расщепления сложных углеводов, согревает тело. Кроме того, после таких блюд надолго сохраняется чувство насыщения. Так, зимой можно позавтракать овсяной кашей.

Не стоит забывать и о первых блюдах. Зимой лучше всего есть сытные супы на мясном бульоне. Они содержат полезные продукты: мясо (то есть белок), крупы и картофель (сложные углеводы). Полезны и другие овощи — тыква, свекла, капуста, морковь, брюква.

Согревают в морозы и пряности. Например, зимой нужно добавить в рацион анис, базилик, кумин, корицу, гвоздику, кориандр, чеснок, черный перец, имбирь. Они немного усиливают метаболизм, повышают температуру тела, оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие.

Однако нельзя перебарщивать с кайенским перцем или халапеньо. Из-за них можно сильно пропотеть, что впоследствии приведет к охлаждению. Кроме того, острые специи не рекомендуются при проблемах с ЖКТ.

Также нужно вводить в рацион растительные масла: подсолнечное, оливковое, льняное, кунжутное, из виноградной косточки и другие. В них есть ненасыщенные жирные кислоты, которые хорошо усваиваются организмом и пополняют энергетические запасы, помогая поддерживать тепло.

Зимой нужно пить кофе и чай — правда, в умеренных количествах. Кофеин, который содержится в этих напитках, а также флавоноиды, содержащиеся в чае, стимулируют термогенез.

В период эпидемий гриппа и простуды теплый чай становится одним из самых распространенных способов лечения и предотвращения ОРВИ. Врач ранее рассказывала о его полезных свойствах.