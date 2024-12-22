Названы продукты, которые согревают в холода

Согревающие свойства есть и у цельнозерновых продуктов — злаков и других сложных углеводов. Благодаря клетчатке такая еда долго переваривается, на что требуется много энергозатрат. Энергия, которые выделяется в процессе расщепления сложных углеводов, согревает тело. Кроме того, после таких блюд надолго сохраняется чувство насыщения. Так, зимой можно позавтракать овсяной кашей.