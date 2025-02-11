Названы продукты, которые помогут при бессоннице

В соцсети X с точкой зрения Смитерса согласился врач Мартин Хартманн. Он отметил, что при проблемах со сном необходим магний, а для его получения нужно есть темный шоколад или авакадо. В материале Смитерс также упоминает другие продукты, которые могут облегчить засыпание: киви, банан, капусту и хумус.