Названы продукты, которые нужно добавить в рацион в феврале

Так, нам важно сейчас не растерять и постоянно пополнять запасы витамина С. Аскорбиновая кислота нужна для хорошей работы иммунной системы и ферментов, а также синтеза коллагена. Витамин С способствует заживлению ран, влияет на проницаемость капилляров, обладает мощным антиоксидантным действием, нужен для обмена веществ и работы органов пищеварительной системы. Сейчас аскорбиновую кислоту лучше всего получать в виде отваров и напитков. Нужно пить соки, чаи, смузи, настойки. Для приготовления можно использовать шиповник, облепиху, рябину, смородину. Также полезны фрукты и ягоды — например, нужно есть хурму, киви, цитрусовые. Кроме того, витамин С есть в брокколи, квашенной капусте, запеченном картофеле и красном перце.