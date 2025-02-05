Названы продукты, которые нужно добавить в рацион в феврале

Она отметила, что февраль — это непростой месяц для здоровья человека. Так, к этому времени люди уже прошли испытания холодом, ветром, перепадом температур и дефицитом солнечного света. Для поддержания сил и иммунитета сейчас очень важно правильно питаться. Эксперт советует выбирать сезонные и полезные продукты. На это есть несколько причин.
Так, нам важно сейчас не растерять и постоянно пополнять запасы витамина С. Аскорбиновая кислота нужна для хорошей работы иммунной системы и ферментов, а также синтеза коллагена. Витамин С способствует заживлению ран, влияет на проницаемость капилляров, обладает мощным антиоксидантным действием, нужен для обмена веществ и работы органов пищеварительной системы. Сейчас аскорбиновую кислоту лучше всего получать в виде отваров и напитков. Нужно пить соки, чаи, смузи, настойки. Для приготовления можно использовать шиповник, облепиху, рябину, смородину. Также полезны фрукты и ягоды — например, нужно есть хурму, киви, цитрусовые. Кроме того, витамин С есть в брокколи, квашенной капусте, запеченном картофеле и красном перце.
Также нам нужны продукты, богатые витамином А. Он нужен для поддержания иммунитета, зрения, здоровья кожи, нормального состояния роговицы и слизистых оболочек. Кроме того, он обладает антиоксидантным действием, участвует в синтезе гормонов и способствует функциональной активности различных органов и систем. В организм он поступает в виде ретинола и бета-каротина, в которые превращается после употребления пищи. Витамин А есть в молочных продуктах, говяжьей печени, яйцах, рыбе, моркови, тыкве, шпинате, батате, томатах, перце, бобовых и орехах.
Кроме того, в преддверии весны организм нуждается в чистке, поэтому нужно есть пищу, которая выведет токсины и продукты обмена веществ, поддержит микрофлору кишечника, обеспечит нормальную работу органов ЖКТ. Все это может делать клетчатка — растительные пищевые волокна, которые организм не переваривает. В феврале их можно найти в отрубях, злаках, сушеных яблоках, изюме, кураге, брюссельской капусте, фасоли, гречке, сельдерее, зелени, авокадо и фисташках.
Также в конце зимы нам нужны витамины группы В, которые участвуют в метаболических процессах и образовании энергии. Эти вещества поддерживают организм в рабочем состоянии каждый день. Витамины группы В помогают иммунной и нервной системам, сердцу, поддерживают тонус мышц. Также они участвуют в углеводном, жировом и других обменных процессах. Эти витамины содержатся в нежирном мясе, печени, рыбе, масле, крупах, зеленых овощах, бобовых, орехах, семечках, рисе, яйцах, гранате.
Организму нужны и витамины Е, D, омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, минералы, микро и макроэлементы, жиры, белки и углеводы. В связи с этим рацион должен быть разнообразным — тогда защитный барьер, построенный из полезных веществ, будет крепче. Чтобы помочь организму преодолеть трудности межсезонья, можно добавить в ежедневное меню пряные напитки, специи, хрен и чеснок. Они обладают сильными защитными свойствами.
Зачастую люди, решившие укрепить здоровье, начинают принимать витамины в виде таблеток. Однако врачи советуют перед этим сдать анализы. Передозировка витаминами может навредить здоровью. Например, недавно ученые выяснили, что большое количество витамина В6 может быть токсично.