Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак

«Многие привыкли начинать утро с бутербродов, каш быстрого приготовления или сухих завтраков. Утром мы часто не имеем достаточно времени, чтобы приготовить что-то полезное, поэтому вынуждены есть эти продукты. Но эти продукты не самые полезные, например, в кашах быстрого приготовления нет ничего полезного, а в составе часто на первых местах стоит сахар. То же самое с сухими завтраками. Бутерброды часто делают с колбасой, но это переработанное мясо, которое тоже не является продуктом здорового рациона. Кроме того, в такие продукты часто добавляют трансжиры, которые вызывают ряд патологий», — отметил доктор.