Названы продукты, которые можно замораживать

Какие продукты можно подвергать заморозке? Об этом рассказала Общественная служба новостей.
Издание опубликовало список из пяти продуктов, которые можно замораживать в морозилке.
Хлеб
Не все знают, но он отлично хранится в морозильной камере. Благодаря этому можно будет не покупать каждый день новую буханку и не выбрасывать старую. После разморозки мы получим свежий и ароматный хлеб.
Замораживать продукт необходимо в герметичной упаковке, иначе он засохнет.
Буханку или лаваш лучше всего обмотать пищевой пленкой в несколько слоев. Мелкие булочки нужно сложить в специальные пакеты для заморозки или в обычные фасовочные и постараться выдавить оттуда весь воздух.
Длинный багет или большую буханку хлеба можно разрезать на куски и обернуть пищевой пленкой несколько раз. Небольшие булочки лучше всего паковать по три-пять штук. Издание подчеркивает, что теплый хлеб замораживать не нужно, — он станет влажным. Хранятся в морозилке хлебобулочные изделия до трех месяцев.
Чтобы разморозить хлеб, нужно вытащить порцию из морозилки и положить на бумажное полотенце. Размораживается продукт обычно от 30 минут до двух часов, поэтому лучше доставать его заранее. Также можно разогреть кусочки хлеба в духовке или тостере.
Куриные яйца
Замораживать их тоже можно, но только, если они свежие. Лучше всего отделить желтки от белков, взбить их и заморозить в порционных силиконовых формочках или контейнерах. Также можно написать, сколько яиц содержится в емкости, чтобы потом было удобнее рассчитывать порцию ингредиента при готовке.
Сыр
Если кто-то покупает впрок большие куски сыра, то удобнее всего их будет хранить в морозилке. При разморозке продукт сохранит консистенцию и вкус. Если хочется заморозить нарезанный сыр, тогда лучше добавить в контейнер чайную ложку кукурузного крахмала или муки. В этом случае кусочки не слипнутся.
Также можно измельчить кусок продукта в блендере и положить его в морозилку в специальном пакете для заморозки. Таким сыром очень удобно посыпать готовые блюда.
Картофельное пюре
Чтобы заморозить этот продукт, понадобится ложка для мороженого. Нужно взять шарик пюре, переложить на пергамент для выпечки и заморозить, пока он полностью не затвердеет. Потом сложить все картофельные шарики в пакеты. Хранить пюре можно как минимум два месяца.
Красная икра
Для заморозки готовой подсоленной икры понадобятся стеклянные или пластиковые емкости. Они должны быть с плотно закрывающейся крышкой и идеально чистыми. Нужно разложить икру по контейнерам и плотно закрыть крышкой. Потом убрать емкости в морозилку. Если возможно, поставьте режим «быстрая заморозка». Нужно следить, чтобы икра не подвергалась колебаниям температуры, иначе она быстро испортится.
Чтобы правильно разморозить продукт, нужно достать его из морозильной камеры и убрать в холодильник. Размораживать таким образом икру придется несколько часов. Икра может храниться в заморозке дома до 12 месяцев. При этом она не утратит свой вкус и полезные свойства.
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Айгуль Сабитова