Названы продукты, которые можно замораживать

Замораживать их тоже можно, но только, если они свежие. Лучше всего отделить желтки от белков, взбить их и заморозить в порционных силиконовых формочках или контейнерах. Также можно написать, сколько яиц содержится в емкости, чтобы потом было удобнее рассчитывать порцию ингредиента при готовке.