Названы продукты, которые могут заменить энергетики

Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Ридусом» рассказала, что человек, который постоянно пьет энергетики, расходует ресурс надпочечников, истощая их. В дальнейшем это может привести к аутоиммунным заболеваниям и нарушению гормонального фона. При этом качественное сбалансированное питание может легко заменить энергетики.