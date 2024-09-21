Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы продукты, которые могут заменить энергетики

Зачастую люди, которые хотят взбодриться или прийти в себя после бессонной ночи, отправляются за энергетическими напитками. Однако чрезмерное их употребление может плохо повлиять на здоровье, поэтому нужно найти полезные альтернативы.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Ридусом» рассказала, что человек, который постоянно пьет энергетики, расходует ресурс надпочечников, истощая их. В дальнейшем это может привести к аутоиммунным заболеваниям и нарушению гормонального фона. При этом качественное сбалансированное питание может легко заменить энергетики.

Например, цельнозерновыми продуктами: овсянкой, цельнозерновым хлебом, коричневым рисом. В них содержатся сложные углеводы, которые медленно высвобождают энергию, позволяя избежать резкого упадка сил.

Также можно заменить энергетики темным шоколадом с высоким содержанием какао (не менее 70%) и флавоноидов. Продукт стимулирует кровообращение и улучшает настроение.

Кроме того, взбодриться помогут ягоды, такие как малина, черника и клубника. Они богаты антиоксидантами, витаминами и клетчаткой, отметила Анжелика Дюваль.

Также энергию дают фрукты и овощи. Бананы, яблоки, цитрусовые, шпинат и брокколи богаты витаминами, минералами и клетчаткой и тоже помогают почувствовать прилив сил.

Поддержать энергию можно и с помощью продуктов, богатых белками: яиц, рыбы, курицы.

«Белковые продукты обеспечивают чувство сытости на длительное время, что предотвращает переедание и упадок сил в течение дня», — отметила диетолог.

Еще один источник естественной энергии — зеленый чай. Он содержит умеренное количество кофеина, а также антиоксиданты, которые улучшают концентрацию и повышают настроение.

Также нужно пить воду. Это важнейший элемент для поддержания гидратации и жизнедеятельности всех систем организма. Важно потреблять достаточное количество жидкости в течение дня.

«Регулярное употребление этих продуктов по отдельности, а также их комбинация помогут поддерживать стабильный уровень энергии, хорошее самочувствие и настроение в течение всего дня», — резюмировала Анжелика Дюваль.

Зачастую люди чувствуют усталость и желание поспать на работе или учебе. Есть несколько способов прогнать сон и взбодриться в такие моменты.