Названы продукты, которые могут заменить энергетики

Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Ридусом» рассказала, что человек, который постоянно пьет энергетики, расходует ресурс надпочечников, истощая их. В дальнейшем это может привести к аутоиммунным заболеваниям и нарушению гормонального фона. При этом качественное сбалансированное питание может легко заменить энергетики.
Например, цельнозерновыми продуктами: овсянкой, цельнозерновым хлебом, коричневым рисом. В них содержатся сложные углеводы, которые медленно высвобождают энергию, позволяя избежать резкого упадка сил.
Также можно заменить энергетики темным шоколадом с высоким содержанием какао (не менее 70%) и флавоноидов. Продукт стимулирует кровообращение и улучшает настроение.
Кроме того, взбодриться помогут ягоды, такие как малина, черника и клубника. Они богаты антиоксидантами, витаминами и клетчаткой, отметила Анжелика Дюваль.
Также энергию дают фрукты и овощи. Бананы, яблоки, цитрусовые, шпинат и брокколи богаты витаминами, минералами и клетчаткой и тоже помогают почувствовать прилив сил.
Поддержать энергию можно и с помощью продуктов, богатых белками: яиц, рыбы, курицы.
«Белковые продукты обеспечивают чувство сытости на длительное время, что предотвращает переедание и упадок сил в течение дня», — отметила диетолог.
Также нужно пить воду. Это важнейший элемент для поддержания гидратации и жизнедеятельности всех систем организма. Важно потреблять достаточное количество жидкости в течение дня.
«Регулярное употребление этих продуктов по отдельности, а также их комбинация помогут поддерживать стабильный уровень энергии, хорошее самочувствие и настроение в течение всего дня», — резюмировала Анжелика Дюваль.
Зачастую люди чувствуют усталость и желание поспать на работе или учебе. Есть несколько способов прогнать сон и взбодриться в такие моменты.