Названы продукты и витамины, полезные для мозга

В беседе с корреспондентом Общественной службы новостей эксперт сообщила, что дефицит B1 есть у всех. Есть определенная группа продуктов, в которых содержится этот витамин. Среди них — черный хлеб. В лаваше В1 нет, но сейчас уже продаются ржаные лаваши.