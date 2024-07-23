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Названы продукты и витамины, полезные для мозга

Что нужно есть, чтобы быть продуктивным.

Источник: Freepik

Улучшить работу мозга помогает правильное питание. В частности, в рационе должны быть продукты, содержащие определенные витамины и вещества. Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, что нужно есть для хорошей работы мозга.

В1

В беседе с корреспондентом Общественной службы новостей эксперт сообщила, что дефицит B1 есть у всех. Есть определенная группа продуктов, в которых содержится этот витамин. Среди них — черный хлеб. В лаваше В1 нет, но сейчас уже продаются ржаные лаваши.

Нужно обращать внимание на состав хлеба. По словам Нурии Диановой, даже если в базе пшеничная мука, но в составе есть отруби или другая мука, это все равно лучше, чем просто белый хлеб.

Также В1 есть в гречневой, овсяной крупе, пшене, бобовых, нежирной свинине и субпродуктах. Однако их нужно употреблять умеренно. «Не жареные печеночные оладьи, а запеченные, куриная печень на шпажках на контактном гриле», — советует эксперт.

Есть В1 и в ярких, цветных овощах.

Йод

Он полезен как мозга, так и для работы щитовидной железы. Именно от последней зависит продуктивность человека.

Йод содержится в том числе в йодированной морской соли. Во время еды ею солить не нужно, нужно досаливать перед подачей, чтобы она не подвергалась нагреванию, уточнила диетолог.

Немало йода содержится в морских продуктах: морской рыбе, кальмарах, креветках, мидиях, гребешках, морских водорослях. Они, как и морская капуста, как продукт долголетия благотворно влияют на вес, снижают риск появления диабета и нарушений когнитивных функций.

Биофлаваноиды (вещества растительного происхождения)

Они содержатся в соевых продуктах. По словам Нурии Диановой, если ежедневно употреблять 25 граммов соевого белка с определенным содержанием изофлавонов (химическое соединение), это снижает уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых «катастроф».

«Соевое молоко — продукт долгожителей; на рынке сейчас много тофу, его можно готовить как на гриле, так и в сыром виде», — рассказала диетолог.

Она подчеркнула, что степень усвоения у соевого белка выше, чем у говядины.

Также биофлаваноиды содержатся в овощах, ярких фруктах, сухофруктах, салате, зелени.

Омега-3

Она важна для передачи импульсов от нейрона к нейрону, снижает риски развития деменции, депрессии, избавляет от тревоги. Омега-3 содержится в печени минтая и трески, жирных сортах рыб: скумбрии, сельди, сардинах, кильке. Однако их не нужно жарить.

Диетолог подчеркнула, что питание должно быть разнообразным.

«Городские жители употребляют примерно 45 основных продуктов. Чтобы не иметь проблем со здоровьем, их должно быть в разы больше», — считает эксперт.

Кстати, для мозга полезен и шоколад. Ранее об этом рассказали исследователи.

Айгуль Сабитова