Названы причины, почему не стоит обращаться к сборщикам мебели

Зачастую приезжают мастера, которые могут собирать мебель не менее чем за 15 часов, хотя другой установщик выполнил ту же работу, но за 6−7 часов. Более того, неопытные сборщики могут оставить после себя на готовой мебели царапины, не в том месте проделанные отверстия и другие дефекты.