Названы причины, почему не стоит обращаться к сборщикам мебели

Кто хотя бы раз собирал мебель, понимает, как это бывает долго и муторно. Тогда можно прибегнуть к помощи профессионала. Кажется, что это поможет сохранить нервы и время. Однако исход может получиться другим.
В «Т—Ж» рассказали, почему лучше отказаться от услуг сборщиков мебели.
Повреждение дорогой мебели
Маргарита, одна из пользователей Сети, рассказала, что даже в сборе кухни за полмиллиона «были косяки». Рабочие выпилили несколько отверстий не там, где надо было, а семь фасадов из 13 были продырявлены длинными винтами вместо коротких.
Однако, по словам Маргариты, она бы и сама не догадалась, что «ручки могут комплектоваться не теми винтами». Сборщик признал свою ошибку и сказал, что измерять все саморезы, — не его забота.
Выслушивание клиентом претензий
Некоторые сборщики требуют создания специальных условий. Как пошутил один из уставших от капризов рабочих Сергей, нужно включить классическую музыку и обойти соседей, чтобы они не шумели.
В итоге Сергей выгнал «таких нежных» мастеров и собрал мебель сам. Ему надоело выслушивать просьбы дополнительной платы за каждый выпил и каждую установленную на дверь петлю.
Лень и халтура
Установщик обязан проверить комплектацию мебели и прочитать инструкцию перед сборкой. Однако некоторые мастера этого не делают.
Например, по регламенту установщик должен измерить ручку и кухни и расстояние между отверстиями крепления, определить способ крепления и произвести разметку с соблюдением всех отступов. Только после этого мастер высверливает отверстия для винтов, выбирает необходимый крепеж, закрепляет ручку, а после проверяют качество своей работы.
Однако многие мастера «лепят» крепления как хотят и не заботятся о качестве.
Не факт, что приедет опытный мастер
Зачастую приезжают мастера, которые могут собирать мебель не менее чем за 15 часов, хотя другой установщик выполнил ту же работу, но за 6−7 часов. Более того, неопытные сборщики могут оставить после себя на готовой мебели царапины, не в том месте проделанные отверстия и другие дефекты.
Проще сделать самому
«Хочешь сделать хорошо, сделай это сам» — так гласит старая мудрость. И многие с этим высказыванием согласятся.
Можно учесть все нюансы, внимательно прочитать инструкцию. Более того, чем больше у вас практики, тем быстрее в следующий раз вы будете собирать мебель. Так, если в начале установка шкафа занимает шесть часов, то через год это же дело займет три часа.
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Анна Морозова