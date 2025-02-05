Названы причины, по которым россияне уходят с работы

Согласно исследованию ОЭЗ «Ступино Квадрат», которое есть в распоряжении РИАМО, в этом году привлечь хорошего специалиста можно, прежде всего, комфортной атмосферой. По данным аналитиков, при смене работы для 41% сотрудников решающими факторами оказываются приятный климат в коллективе и понимающее руководство. Также для людей важно, где находится офис. Привлекательная зарплата, как показал опрос, не самый важный аргумент при поиске новой работы.
Что касается мотивации к смене работодателя, 17% привлекает перспектива быстрого карьерного роста в сочетании с финансовой выгодой. Еще 18% могут уйти к новому руководителю при условии трудоустройства в компанию с известным брендом, особенно, если предлагаются корпоративное питание и транспорт.
По данным сервиса «Авито Работа» за 2024 год, россияне в среднем меняли работодателя 4 раза за свою карьеру. 33% сменили место работы дважды или трижды. Еще 25% респондентов трудились у 4−5 разных начальников.
10% участников опроса сменили работу лишь один раз. А вот 11% респондентов меняли начальника 6−7 раз.
Ранее аналитики выяснили, как сотрудники чаще всего объясняют свои опоздания на работу. Некоторые, например, заявляют, что не смогли вовремя прийти из-за любимого кота.