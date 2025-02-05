Названы причины, по которым россияне уходят с работы

Согласно исследованию ОЭЗ «Ступино Квадрат», которое есть в распоряжении РИАМО, в этом году привлечь хорошего специалиста можно, прежде всего, комфортной атмосферой. По данным аналитиков, при смене работы для 41% сотрудников решающими факторами оказываются приятный климат в коллективе и понимающее руководство. Также для людей важно, где находится офис. Привлекательная зарплата, как показал опрос, не самый важный аргумент при поиске новой работы.