Названы причины, по которым могут отказать в едином пособии

— среднедушевой доход семьи выше прожиточного минимума на душу населения;

— имущество членов семьи больше установленного перечня;

— годовой доход от самозанятости при отсутствии других трудовых доходов составляет менее 38 484 рублей;

— доход от процентов по вкладам в банках превышает прожиточный минимум (кроме вкладов, закрытых минимум за 6 месяцев до месяца обращения);

— в заявлении указаны недостоверные или неполные данные;

— заявление подано на ребенка, которому уже есть 17 лет;

— не поданы подтверждающие документы или не внесены уточнения по запросу;

— пособие уже назначили одному из родителей.