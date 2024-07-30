Названы причины, по которым могут отказать в едином пособии

В едином пособии откажут, если:
— среднедушевой доход семьи выше прожиточного минимума на душу населения;
— имущество членов семьи больше установленного перечня;
— годовой доход от самозанятости при отсутствии других трудовых доходов составляет менее 38 484 рублей;
— доход от процентов по вкладам в банках превышает прожиточный минимум (кроме вкладов, закрытых минимум за 6 месяцев до месяца обращения);
— в заявлении указаны недостоверные или неполные данные;
— заявление подано на ребенка, которому уже есть 17 лет;
— не поданы подтверждающие документы или не внесены уточнения по запросу;
— пособие уже назначили одному из родителей.
Для назначения пособия семья должна отвечать некоторым требованиям. Заявитель и ребенок должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране. Средний доход на члена семьи в месяц не должен превышать прожиточный минимум (ПМ) на душу населения в регионе, а имущество семьи быть в пределах утвержденного перечня. Также требуется подтвержденный доход у членов семьи от 18 лет или объективная причина его отсутствия.
Айгуль Сабитова