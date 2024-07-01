Названы правила правильного хождения для сохранения осанки

Известно, что человек должен ходить не менее десяти тысяч шагов в день для здоровья. Однако, как оказалось, нужно сохранять не столько их количество, но и сосредоточить вниманием на том, как именно вы ходите.
Джоан Холл, независимый эксперт по фитнесу, назвала четыре ошибки, которые мы совершаем при ходьбе, и способы их исправления.
Выйдите из «своего пространства»
Вам нужно изменить походку в целом, и начать нужно с ног.
По словам Холл, люди полагаются при ходьбе на сгибатели бедра, то есть мышцы, которые отвечают за подтягивание колена к груди. При этом ягодичные мышцы и подколенные сухожилия не задействуются.
Если мы задействуем только сгибатели бедра, к концу прогулки у нас могут появиться боли в пояснице, а в долгосрочной перспективе это приведет к проблемам с коленями.
Холл советует представить, что к вашим ботинкам прикреплены стикеры с некими надписями. Когда вы шагаете вперед, задержите ногу, что осталась сзади, на несколько секунд, чтобы вымышленный позади вас человек мог прочитать то, что написано.
Такая методика хождения поможет воздействовать ягодичные мышцы и подколенные сухожилия, а также разгрузит сгибатели бедра.
Сосредоточенность на ногах
«Когда мы шагаем вперед, ступня остается практически неподвижной. Но на самом деле это сустав, который должен двигаться», — говорит Холл.
По словам специалиста, люди ходят в основном на плоской стопе, что может привести увеличению нагрузки на колени, и тогда они будут как бы нависать над пальцами.
Чтобы решить эту проблему, представьте, что у вас на подошвы обуви приклеены липучки. Когда вы показываете наклейку, которую использовали в предыдущем пункте, человеку позади вас, вообразите, словно вы медленно отрываете стопу от тропинки.
Это стимулирует движение в суставах всей стопы, что помогает осанке и выравнивает положение тела.
Голова и плечи
Вы наклоняетесь вперед во время ходьбы или горбитесь? В любом случае Холл советует так не делать.
Ходьба с головой, наклоненной вперед, создает большую нагрузку на спину и напрягает ее.
Спина должна быть способна выполнять четыре движения: сгибание, разгибание, вращение в грудном отделе позвоночника и боковые движения. Но когда плечи напряжены из-за того, что голова наклонена, спина не может выполнять вращательные движения. Это влияет не только на осанку, но и на дыхание.
Чтобы исправить эту проблему, представьте, что между вашими плечами и мочками ушей проходит прямая линия. Во время ходьбы отведите плечи назад, поднимите голову, чтобы между плечами и мочками было как можно большее расстояние, но при этом не сутультесь.
Руки
Холл советует ходить так, чтобы руки двигались естественным образом. Не пытайтесь их напрягать, управляя ими. Они должны просто плавно двигаться.
Анна Морозова