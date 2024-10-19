Названы правила безопасного использования Wi-Fi

«Киберпреступники могут считывать, изменять или даже красть конфиденциальную информацию, такую как пароли и номера карт. Поскольку любой может подключиться к общедоступной сети Wi-Fi, невозможно точно определить, кто может просматривать или перехватывать ваши данные в интернете», — рассказал Голубчиков.