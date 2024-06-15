Названы потенциальные места для секретных баз инопланетян на Земле: невидимая цивилизация уже рядом

Загадка НЛО может быть результатом существования на Земле среди нас развитой «стелс-цивилизации», говорят ученые из Гарварда, раскрывая, где могут быть расположены инопланетные секретные базы. Скептики уже давно задаются вопросом, почему НЛО, если это инопланетные корабли, так часто посещают Землю. Но несколько ученых из Гарварда подозревают, что эти существа, возможно, незримо присутствуют здесь уже давным давно.
В новой исследовательской работе гарвардские ученые подсчитали, что один шанс из 10, что истинное решение загадки НЛО может быть «криптотерриториальным», что означает, что они принадлежат к высокоразвитому виду, скрывающемуся на Земле, пишет Daily Mail.
«Хотя на первый взгляд это предположение может показаться маловероятным, многие наблюдатели убеждены, что оно, по крайней мере, возможно, — пишет команда в своем новом исследовании, — не в последнюю очередь потому, что целые районы нашей планеты остаются практически неисследованными и не нанесенными на карты».
Поскольку 80 процентов наших океанов не нанесены на карты и все еще раскрывают древние тайны, такие как Йонагуни-Дзима, «японская Атлантида», не говоря уже о неисследованных пещерах и темной стороне Луны, они утверждают, что здесь достаточно места для «скрытой» цивилизации.
«Если бы другой разумный вид населял Землю (или Марс) задолго до Homo sapiens, возможно, мы бы об этом и не подозревали», — отмечают ученые в своей статье, которая должна появиться в журнале Philosophy and Cosmology.
Эта работа является результатом сотрудничества ученых, которые независимо друг от друга пытались убедиться в том, что рассматриваются все жизнеспособные теории, касающиеся тайны НЛО, которая в последние месяцы стала объектом серьезных усилий правительства по рассекречиванию, пишет Daily Mail.
Конгресс, Пентагон и другие правительственные учреждения США в настоящее время чаще называют НЛО «неопознанными воздушными (или аномальными) явлениями» (UAP), отмечает Daily Mail.
В новом исследовании несколько регионов на Земле и в околоземном пространстве были названы подходящими кандидатами для изучения возможностей существования секретной базы «криптотерриториальных» видов.
Они отметили, что с 1970-х годов в треугольнике произошло более 20 000 необъяснимых исчезновений, несмотря на его склонность к наблюдениям НЛО.
Более конкретно, исследователи указали на ряд интригующих археологических находок, которые свидетельствуют о существовании древних цивилизаций, которые не только предшествовали каким-либо известным биологическим видам, но и все еще могли существовать в скрытом виде.
Они описали массивное подводное каменное сооружение, обнаруженное дайвером у берегов Йонагуни-Дзима в Японии, которое, по мнению некоторых морских геологов, может быть остатками 5000-летней пирамиды из японской Атлантиды.
Пригодные для жизни подземные области также еще предстоит исследовать, в некоторых из них созданы подходящие условия для поддержания жизни.
«Внутреннее строение Земли по-прежнему остается загадкой, — констатирует команда. — Например, недавно было обнаружено, что переходная зона мантии (от 255 до 410 миль под землей) действует как большой резервуар воды».
Ученые предположили, что вполне возможно, что в сотнях миль под землей «другой вид гоминидов или даже ветвь Homo sapiens могли приспособиться к жизни под землей», хотя, скорее всего, они вряд ли были бы похожи на нас.
Потрясающие фотографии, сделанные Луисом Гуэррой, жителем Атликско в центре Мехико, в прошлом году, породили аналогичные предположения о скрытой базе НЛО под вулканом Попокатепетль в стране, который стал горячей точкой для НЛО.
Другие основные кандидаты, по мнению исследователей, включают долгосрочные базы глубоко под водой в океанских впадинах или на темной стороне Луны, независимо от того, были ли они построены древней высокоразвитой земной расой или нашими давними внеземными соседями.
В то время как исследователи, работающие с миссией НАСА по составлению карты Луны LROC, опровергли теорию о том, что на одном захватывающем лунном снимке изображена «башня пришельцев» высотой 3,5 мили, большая часть темной стороны Луны остается неисследованной и все еще может содержать подобные открытия.
«Конечно, — отметили исследователи, — ограниченность наших знаний не дает никаких особых аргументов в пользу “криптотерриториальной гипотезы”. Самое главное, — добавили они, — это то, что мы должны проявлять смирение и понимать, что мы также не можем отвергать это только потому, что это противоречит стандартному изложению истории».
Новое исследование является продолжением предыдущей исследовательской работы авторов, работающих отдельно.
Соавтор исследования доктор Майкл Мастерс, профессор биологической антропологии Технологического университета Монтаны, ранее написал книгу, в которой утверждал, что существа, пилотирующие НЛО, могут быть «внеземными цивилизациями» или путешественниками во времени.
«Возможно, это явление связано с тем, что наши собственные далекие потомки возвращаются во времени, чтобы изучить нас в своем собственном эволюционном прошлом», — рассказал доктор Мастерс в интервью KBZK News 7 в Бозмане.
Используя свой опыт антрополога в области эволюционной биологии, доктор Мастерс доказал, что так называемые «серые» пришельцы из мифов о похищениях людей НЛО напоминают людей будущего, путешествующих во времени, которые могли бы эволюционировать, чтобы выглядеть в более высокотехнологичном обществе.
Его соавтор, психолог Тим Ломас из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана, совсем недавно полностью обосновал более традиционную «внеземную гипотезу» в другой статье для того же журнала «Философия и космология», опубликованной ранее в этом году.
Брендан Кейс, заместитель директора по исследованиям Гарвардского института количественных социальных наук, присоединился к ним в их призыве к ученым развивать «криптотерриториальную» гипотезу НЛО.
«Есть надежда, что мы сможем начать новый диалог и преодолеть некоторые из этих предрассудков», — сказал доктор Мастерс. «И не нужно защищать это как науку, потому что это очень научно».