Названы потенциальные места для секретных баз инопланетян на Земле: невидимая цивилизация уже рядом

Загадка НЛО может быть результатом существования на Земле среди нас развитой «стелс-цивилизации», говорят ученые из Гарварда, раскрывая, где могут быть расположены инопланетные секретные базы. Скептики уже давно задаются вопросом, почему НЛО, если это инопланетные корабли, так часто посещают Землю. Но несколько ученых из Гарварда подозревают, что эти существа, возможно, незримо присутствуют здесь уже давным давно.