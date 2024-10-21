Названы последствия употребления сахарозаменителя. Они очень серьезны

«Потом эта печень начинает уже продуцировать другой холестерин в низкой плотности, и в общем мы пришли к тому, от чего ушли. То есть да, сосуды она не разрушает, как сахар, как глюкоза, но зато она в процессе атеросклероза играет другую роль, продуцирует не тот холестерин. Суть остается та же. Некоторые сахарозаменители вызывают тромбообразование, какие-то более канцерогенные, но суть одна. Так или иначе, если мы вмешались в систему, значит, мы получим отклик в любом случае. Мы обманываем свой организм, обманываем наш микробиом. А наши полезные бактерии нам этого не прощают», — напомнила диетолог.