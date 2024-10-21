Названы последствия употребления сахарозаменителя. Они очень серьезны

В октябре 2024 года разразился громкий скандал с зефиром, в состав которого входит подсластитель мальтит. Потребители жаловались на плохое самочувствие, производитель заявил, что к таким последствиям могло привести переедание продукции с сахарозаменителем, который в случае избыточного потребления способен вызвать слабительный эффект. Эту информацию, как отмечает производитель, «размещают непосредственно под наименованием продукта, чтобы быть уверенными, что потребитель прочитает эту важную информацию».
Люди часто выбирают сладости с заменителями сахара, рассчитывая таким образом снизить углеводную нагрузку на организм. Преобладание в рационе углеводов провоцирует рост числа так называемых болезней цивилизации (ожирение, диабет, гипертония, кариес).
РБК Life разобрался, способны ли сахарозаменители снизить риск побочных эффектов при любви к сладкому, и попросил врачей прокомментировать: так ли безвредны эти альтернативы.
Про сахар, простые углеводы и ожирение
Одной из причин резкого роста распространенности ожирения является избыточное потребление легкоусвояемых (простых) углеводов. Присутствие в ежедневном рационе избыточного количества сахарозы и продуктов, содержащих глюкозно-фруктозный сироп, способствует повышению рисков развития ожирения, метаболического синдрома, инсулинорезистентности, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2025 году распространенность ожирения в мире достигнет 18% у мужчин и 21% у женщин. Согласно рекомендациям ВОЗ, норма потребления легкоусвояемых (простых) сахаров у взрослого человека не должна превышать 10% от калорийности суточного рациона.
Про сахарозаменители
Есть альтернативные сладкие добавки, которые условно можно разделить на два типа. Первый — сахарозаменители, чаще это натуральные продукты, которые по своему вкусу наиболее близки к оригиналу. В них больше калорий, но при этом они подходят диабетикам. Вторая группа — интенсивные подсластители. Их энергетическая ценность чаще всего близится к нулю. Они во много раз слаще сахарозы и имеют искусственное происхождение.
Искусственные подсластители присутствуют в тысячах брендов продуктов питания и напитков по всему миру, однако их использование остается предметом споров, и в настоящее время некоторые рекомендации пересматриваются Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов, Всемирной организацией здравоохранения и другими инстанциями.
В связи с высокой популярностью некалорийных сахарозаменителей часто возникает вопрос об их возможном влиянии на организм, ведь несмотря на увеличение их употребления численность больных ожирением и сахарным диабетом 2 типа не снижается.
Что говорят врачи
По отдельным видам сахарозаменителей прошли достаточно серьезные исследования, которые показали, что некоторые из них могут вызывать рак кишечника. Это связано с тем, что химическое вещество раздражает слизистую желудка или кишечника. И вот это раздражение является по типу воспалительной реакции, а слизистая кишечника очень хорошо восстанавливается, может возникнуть мутация, которая рано или поздно способна привести к таким последствиям. Об этом РБК Life рассказал старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
«Поэтому мы с вами видим большое количество сахарозаменителей, но мы заметили, что на самом деле реклама-то ушла. Одно время была очень активная реклама, показывающая, как хороши сахарозаменители. Сейчас этого нет. Сейчас эти сахарозаменители в основном используются в пищевой промышленности, например, при производстве газированной вод. Если мы употребляем не часто сахарозаменители, то не наносим себе вред. Если мы ставим самоцелью использовать только сахарозаменители в своей жизни, то вероятность побочных эффектов возрастает», — пояснил кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
«Микробиота работает на внутренних сигналах. Углеводы, поступающие в организм дают сигнал, что микроорганизмам нужно готовиться, ожидается пища. Когда мы даем вместо углеводов организму заменители без калорий, они получают сигнал, но углеводов-то нет. Происходит сбой пищеварения, возможно появление несварения, это может быть урчание, это может быть появление метеоризма», — продолжил он.
По словам Андрея Кондрахина, употреблять сахарозаменители можно, для снижения углеводной нагрузки, но очень дозировано и не исключая полностью сахар из рациона.
«У больных с сахарным диабетом даже допустимо применение сахара. Не надо ничего заменять, просто надо существенно ограничить», — отметил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с РБК Life для наглядности сравнила организм человека с системой, которую необходимо «заправлять хорошим топливом».
«Наш организм — это достаточно сложная система, как к любой системе, есть свои инструкции. И на самом деле, наука сейчас только на пути изучения, как пользоваться организмом человека. Представьте машину или самолет. Если их заправить топливом, которое не подходит по параметрам вот именно к этому типу системы, то результатом ставим мгновенный или отсроченный сбой механизма. Все будет зависеть от того, насколько концентрация неправильного топлива велика и насколько оно токсично окажется для системы, насколько все это противоречит инструкции», — высказалась диетолог Елена Соломатина.
Доктор пояснила, что сейчас развитие цивилизации и пищевых паттернов совершенно иные, чем природа предусмотрела для человека. Появилось много сахара, сладостей, избыток простых углеводов в рационе. Увеличилась продолжительность жизни и более ясными стали отсроченные последствия неправильного питания.
«Люди в прежние времена умирали раньше от других заболеваний, от инфекций и так далее. Сейчас все поменялось в очень короткие сроки, но организм так быстро адаптироваться не в состоянии, его “инструкция” этого не предполагает. Но нам приходится адаптироваться, люди доживают до диабета, доживают до онкологии, до сердечно-сосудистых заболеваний, от которых, собственно, сейчас и умирают в основном. Нужно менять параметры хотя бы вот того топлива, которое мы себе “заправляем”. Избыток сахара, “разъедает наши ткани буквально как ржавчина”, — пояснила доктор Соломатина.
У сахарозаменителей тоже есть побочные эффекты, продолжила доктор. Недавно произошла ситуация, когда стало известно об плохом самочувствии некоторых россиян после употребления зефира. Пострадавшие жаловались на тошноту и боли в животе. В состав зефира входит мальтит — это тип углевода, называемый сахарным спиртом. Представляет собой водорастворимые соединения, которые встречаются в природе во многих фруктах и овощах. Мальтит производится из крахмала, который богат сахаром мальтозой (дисахаридом, состоящим из двух молекул глюкозы). Он используется в таких продуктах питания, как выпечка, жевательная резинка, шоколад без сахара, шоколадная глазурь, леденцы и мороженое, чтобы обеспечить сладость и кремовую текстуру.
Компонент хорошо переносится в обычных потребляемых дозах. При чрезмерном — имеет свои последствия: желудочно-кишечный дискомфорт, вздутие живота
«Предстоит разобраться, что случилось в этой истории с зефиром, но есть предположение, что люди его просто переели. Поскольку, он не такой сладкий, как сахар, многие думают, что для фигуры не сильно страшно. Могли просто “умять” и коробочку этого зефира и, естественно, вызвать себе таким образом диарею», — поделилась мнением с редакцией врач Елена Соломатина.
Осторожность следует проявлять и с другим заменителем сахара — фруктозой. С одной стороны, она не вызывает инсулинового ответа в организме, она метаболизируется печенью. Но поскольку фруктоза не дает организму сигнал о насыщении, а значит ее легко можно «переесть», то при избытке в организме способна вызвать ожирение печени.
«Потом эта печень начинает уже продуцировать другой холестерин в низкой плотности, и в общем мы пришли к тому, от чего ушли. То есть да, сосуды она не разрушает, как сахар, как глюкоза, но зато она в процессе атеросклероза играет другую роль, продуцирует не тот холестерин. Суть остается та же. Некоторые сахарозаменители вызывают тромбообразование, какие-то более канцерогенные, но суть одна. Так или иначе, если мы вмешались в систему, значит, мы получим отклик в любом случае. Мы обманываем свой организм, обманываем наш микробиом. А наши полезные бактерии нам этого не прощают», — напомнила диетолог.
Лучше вообще исключить добавленный сахар из рациона — без глюкозы организм не останется. Например, картофель и злаковые содержат крахмал, который, попадая в организм, превращается в глюкозу и идет дальше в жировую ткань. Просто это более медленный эффект, чем, например, от сладкой газированной воды. Сахар есть даже в молоке, в хлебе, колбасе, пиве и многих других продуктах питания. В этой связи от добавленного сахара в сладостях вполне можно отказаться.
Можно использовать сахарозаменитель, но лучше стевию и в очень ограниченном количестве. При отказе от сладостей, организм привыкает, он восстанавливает свои рецепторы, снижает инсулинорезистентность, то есть улучшается чувствительность к глюкозе. При достаточном потреблении овощей и фруктов сахарозаменителей организму просто не понадобится. Все можно компенсировать правильным питанием.
Важно: в 2024 году В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) (в него входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) запретили использовать популярный подсластитель стевию. Документ вступил в силу 27 февраля. Стевия относится к самым низкокалорийным сахарозаменителям, поэтому его часто использовали те, кто соблюдает диету. В перечне разрешенных добавок остались стевиолгликозиды Е 960 — это экстракт стевии, только для него теперь точнее прописана спецификация (процент содержания основного вещества, способ получения, содержание примесей, содержание токсичных примесей и др.), указали в Роскачестве.
Мнение ВОЗ про сахарозаменители
В 2023 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала обзор, посвященный влиянию некалорийных подсластителей на метаболические показатели, массу тела и некоторые другие хронические неинфекционные заболевания. Авторы публикации сообщили, что при замене привычных сахаров в рационе на некалорийные подсластители (как природные, так и синтетические), организму лучше не становится, а сами такие «подсластители не имеют питательной ценности. Для улучшения здоровья людям следует полностью сократить количество сладкого в рационе, начиная с раннего возраста», об этом заявил Франческо Бранка, директор департамента ВОЗ по здоровому питанию.