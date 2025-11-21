Названы последствия ограничения продажи алкоголя в Подмосковье

В эфире Национальной службы новостей он отметил, что ресторанам, находящимся в МКД, и так приходится нелегко из-за постоянных жалоб жильцов, а также проверок госорганов. На фоне этого многие владельцы давно отошли от идеи открывать заведения в жилых домах, поэтому доля общепита там снизилась. По словам эксперта, поправки приведут к тому, что некоторые рестораны закроются или будут вынуждены скорректировать свою работу, но явление не станет массовым. По его словам, в целом запрет не убьет работу общепита в Подмосковье.