Названы последствия ограничения продажи алкоголя в Подмосковье

В эфире Национальной службы новостей он отметил, что ресторанам, находящимся в МКД, и так приходится нелегко из-за постоянных жалоб жильцов, а также проверок госорганов. На фоне этого многие владельцы давно отошли от идеи открывать заведения в жилых домах, поэтому доля общепита там снизилась. По словам эксперта, поправки приведут к тому, что некоторые рестораны закроются или будут вынуждены скорректировать свою работу, но явление не станет массовым. По его словам, в целом запрет не убьет работу общепита в Подмосковье.
Королев предположил, что запрет вряд ли сможет выйти на федеральный уровень. Также он считает, что алкоголь в ресторанах не подорожает из-за ограничений, потому что ситуация не имеет резонансного характера, а ресторанный рынок очень конкурентный.
Консультант пояснил, что спусковым крючком стал закон, благодаря которому у регионов появилось право устанавливать требования к продаже медовухи, пива, сидра и прочему. Также у них появилась возможность ограничивать время, когда общепит может торговать алкоголем в МКД. Изменения ввели с 1 апреля 2024 года.
«Вряд ли будут аналогичные запреты по всей стране. Пока некоторые региональные власти воспользовались этим правом и ввели жесткие запреты на продажу алкоголя в жилых домах. Например, Санкт-Петербург, Вологодская область, Подмосковье, Алтай», — добавил эксперт.
Как мы сообщали ранее, изменения вступят в силу 1 марта 2026 года. Предполагается, что они помогут в борьбе с так называемыми кафе, которые торгуют спиртным в ночное время в обход закона.