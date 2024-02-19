Названы породы собак с наибольшей вероятностью появления «акульих зубов»

Ветеринары из Waltham Petcare Science Institute, что в британском Лестершире, решили узнать, какие собаки больше склонны к появлению «акульих зубов». Для этого они изучили медицинские данные 2,8 миллиона псов из США. Животных разделили на группы в зависимости от их веса: от очень мелких пород (весом менее 6,5 килограмма) до очень крупных (более 40 кило). Как пишут авторы исследования в журнале Research in Veterinary Science, оказалось, что собаки с избыточным весом на 11% чаще подвержены риску появления «акульих зубов», а в целом постоянные временные зубы были у 7% собак всех весовых категорий.