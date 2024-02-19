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Названы породы собак с наибольшей вероятностью появления «акульих зубов»

Это выглядит угрожающе, но на деле приносит животному одни проблемы.
Источник: AP 2023

«Акульи зубы» — явление, знакомое многим профессиональным собаководам. А вот любителей оно может как следует напугать. При этом заболевании у собак из десен выходят две пары зубов. Обычно это происходит из-за того, что молочные остаются в челюсти, а не выпадают, когда прорезываются «взрослые» зубы. Отклонение это малоизученное, но ветеринары уже подсчитали, что оно появляется у 7% собак, и рассказали, кто подвержен ему больше остальных.

Проблемы с зубами вызывают неудобства не только у людей. Собакам с «акульими зубами» тоже несладко приходится. Из-за этого у них появляется неправильный прикус, что может привести к кровотечениям изо рта и повышает риск заболеваний пародонта — с серьезными инфекциями десен и другими неприятностями.

Ветеринары из Waltham Petcare Science Institute, что в британском Лестершире, решили узнать, какие собаки больше склонны к появлению «акульих зубов». Для этого они изучили медицинские данные 2,8 миллиона псов из США. Животных разделили на группы в зависимости от их веса: от очень мелких пород (весом менее 6,5 килограмма) до очень крупных (более 40 кило). Как пишут авторы исследования в журнале Research in Veterinary Science, оказалось, что собаки с избыточным весом на 11% чаще подвержены риску появления «акульих зубов», а в целом постоянные временные зубы были у 7% собак всех весовых категорий.

Также ветеринары выяснили, у каких пород такое заболевание наиболее распространено:

  • йоркширские терьеры (25,1%);
  • мальтийская болонка (14,8%);
  • той-пудель (14,8%).

Самая низкая распространенность наблюдалась у борзых (0,1%), родезийского риджбека (0,2%), немецкого дога, английского бульдога и боксеров (у всех показатель составил 0,4%).

В целом исследователи обнаружили закономерность: чем меньше порода, тем выше риск заболевания. Хотя до сих пор неизвестно, почему так происходит, кинологи склонны считать, что дело в генетической основе.

Ранее кинологи назвали породы, представители которых в среднем живут дольше.