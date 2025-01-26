Названы популярные способы кражи персональных данных мошенниками

Кроме того, эксперты напомнили, что не стоит забывать о правилах поведения в сети и быть бдительным. В частности, не переходить по фишинговым ссылкам, проверять поступающие сообщения и не сообщать никому личные данные, коды из SMS/Push-уведомлений и информацию о своих банковских картах. Для безопасного перехода на ресурсы торговых компаний и маркетплейсов лучше самостоятельно ввести их название в браузере или использовать мобильные приложения, но ни в коем случае не переходить по ссылкам из электронной почты, подчеркнули в банке.